Pan brioche artesanal, dobre de carne de tenreira, cebola morada natural, crocante de 1906, e codillo marinado a baixa temperatura con salsa de verduras e cerveza. Eses son os ingredientes da hamburguesa que Lokal Burguer & Beer, na Rúa Ferrol de Cangas, presenta ao Campeonato ‘Best Burguer Spain’.

No restaurante teñen moi boas sensacións: “En dous días xa vendimos máis de cen hamburguesas, e o público quedou encantado”. Moi importante, xa que son os clientes os encargados de puntuar as hamburguesas destes concurso a nivel nacional. Aquelas que reciban mellor resposta dos consumidores pasarán á final, onde serán evalluadas por un Xurado profesional.

Lokal Burguer & Beer é xa veterano neste certamen, onde quedou terceiro a nivel galego o ano pasado. “As expectativas están no primeiro posto, en mellorar o anterior”. ‘Best Burguer Spain’ celebraráse durante todo o mes de febreiro (do día 1 ao 28), así que non dubides en pasar por Cangas e visitar Lokal Burguer para probar a hamburguesa e a túa puntuación!