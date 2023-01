Dicen que, en la economía actual, el conocimiento es el nuevo dinero. Cada vez se presta más atención y valor a una buena formación lectiva, que nos posicionará el día de mañana.

Y en Helen Doron English Vilagarcía de Arousa tienen muy presente la importancia de conseguir un bilingüismo real. Por ello, hablamos con Eva e Isabel (directora y coordinadora del centro) para que nos expliquen la importancia de una educación en inglés para pequeños (y no tan pequeños).

¿Cómo afecta el saber inglés al futuro laboral de los alumnos?

Saber hablar inglés se ha convertido en una capacidad esencial para cualquiera en la actualidad. No sólo es necesario en el ámbito laboral para conseguir un buen puesto de trabajo y desarrollarse dentro de la empresa, sino que también nos sirve para desarrollarnos personalmente, enriquecernos e incluso hacer crecer nuestro cerebro. Hay muchos datos que nos permiten determinar la importancia del inglés en el mundo laboral.

En su mayoría son consideraciones que evidencian la relevancia que ha obtenido el idioma ingles en la entrada del último siglo y por qué no dominarlo te pone en desventaja. Está demostrado estadísticamente que dominar el inglés aumenta un 40% las probabilidades de obtener un buen empleo.

¿Qué oportunidades ofrece a los niños aprender inglés desde edades tempranas?

Los niños expuestos a esta lengua desde pequeños desarrollan, además de una habilidad lingüística superior al resto de los de su edad, una mejor capacidad para aprender otro idioma, ya que su cerebro utiliza el mismo sistema de aprendizaje que empleó para aprender inglés. La mente infantil absorbe mejor los conocimientos, pues a medida que van creciendo les resulta más complicado estudiar. Por ello es recomendable aprender inglés desde temprana edad.

Estos niños desarrollarán su cerebro de forma que tendrán una mayor capacidad de concentración, mayor agilidad y capacidad de resolución de problemas y la posibilidad de realizar varias tareas al mismo tiempo con eficacia.

¿Cómo se consigue ese bilingüismo con el método Helen Doron?

El método de enseñanza y aprendizaje de Helen Doron English se basa en años de experiencia y conocimiento. Enfocamos el aprendizaje para hacerlo divertido, en grupos reducidos, usando el estímulo de la música y el refuerzo positivo. Cada clase está diseñada con una variedad de actividades para cada estilo de aprendizaje, y nuestros materiales exclusivos cuentan con historias, canciones y animaciones originales para hacer que el aprendizaje sea alegre e inspirador.

Teléfono: 658900032 Dirección: Av. Agustín Romero, 18, Villagarcía de Arousa Mail: vilagarciadearousa@helendoro.com



¿Cuándo comienza el segundo trimestre? ¿Cuándo termina el plazo de matriculación?

El segundo trimestre comienza ahora, en Enero, y el plazo de matriculación está abierto durante todo el año, aunque es recomendable empezar el curso en septiembre para realizarlo entero y sacarle el máximo partido.

¿Un mensaje de ánimo para la vuelta del curso escolar?

WELCOME BACK! A por el segundo trimestre con ganas y energía! We are ready!