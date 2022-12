O Concello de Pontevedra e a Deputación de Pontevedra firmarán nos próximos días un convenio de cesión do edificio, un ano despois da firma da compra do convento por parte da administración local. Dentro deste convenio de cesión establécese que tanto a horta como o bosque estará abertas ao público no mesmo horario do Museo. Tamén se acordará que ambas partes compartirán o uso da igrexa como salón de actos para diferentes actividades.

Con esta operación, Santa Clara convertirase no séptimo edificio do Museo de Pontevedra, que concentrará no convento a súa rica colección arqueolóxica. A Deputación provincial investirá no edificio 6 millóns de euros nun proxecto de restauración que contempla a creación dun Centro de Xestión Integral, e facilitar un uso máis eficiente e sostible. O futuro Centro de Xestión Integral da Colección Arqueolóxica do Museo de Pontevedra contará con pezas que aportan información clave sobre as poboacións galaico-romanas, entre as que destacan medio cento de inscripcións votivas e máis de trinta de funerarias, dezanove miliarios, ou os tesouros de Agolada e Caldas.