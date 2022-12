Preto dun 90 por cento das rúas e prazas de Caldas de Reis están decoradas e/ou iluminadas. A vila termal é un destino turístico perfecto para calquera época do ano, e como non, tamén para as festas de Nadal. Lonxe do barullo das grandes cidades, Caldas de Reis convida a perderse polas súas rúas cheas de vida e ambiente durante esta época do ano. As iniciativas veciñais que comezaron fai tres anos volven aumentar, e este ano hai decoracións no barrio da Ferrería e nas rúas Souto María López, Igrexa e Fornos, Constitución, Alhóndiga, Pasionistas, San Roque ou Campo da Torre, entre moitas outras. Pero tamén as hai en varios lugares do rural e en moitas casas particulares e comunidades de veciños.

Concello e comerciantes convidan a pasear e a realizar as compras no comercio local e a descubrir os recunchos decorados por gran parte da veciñanza. Mercado de Nadal A principal novidade deste ano é a celebración, do I Mercado de Nadal, organizado , no que unha quincena de postos, en hrario de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.00. O certame, que nun principio estaba ideado para ser celebrado na prazuela e na praza das Palmeiras, tivo que ser trasladado á praza de abastos por mor das intensas chuvias rexistradas nas xornadas previas. Con todo, a Asociación de Hostelería de Caldas de Reis e o Concello, organizadores do evento, confían no éxito que terá esta nova proposta do nadal caldense.