O Auditorio de Verín acollerá, durante os días 27 e 28 de xaneiro, a quinta edición das súas xornadas de Novela Negra, organizadas pola Biblioteca de Verín e que serán coordinadas e dirixidas polo xuíz Vázquez Taín e polo escritor Pedro Feijoó.

Na presentación do programa oficial, na Biblioteca Municipal de Verín, participaron o alcalde de Verín, Gerardo Seoane e os organizadores do evento, Vicente Rodríguez Justo e Aurora Prieto.

Gerardo Seoane quixo felicitar aos organizadores por dar continuidade a esta proposta “que xa é un dos eventos máis importantes da completa axenda cultural verinesa” e realizou un chamamento aos amantes deste xénero negro e policiaco a achegarse a vila do Támega e gozar desta programación de “primeiro nivel”.

Esta V Edición leva por título Back in Black, que vén a indicar que, un ano máis, Verín volta ao negro pero esta vez cunha vinculación especial ao mundo da música.

De feito, varios dos autores que participan nas xornadas teñen ou tiveron unha grande relación coa música de xeito profesional ou nas súas obras literarias, segundo explicou na presentación o alcalde de Verín.

“Ao igual que nas edicións pasadas as conferencias serán presentadas por voluntarias da Biblioteca de Verín, buscando dar maior participación e visualización do proxecto, que nesta ocasión correrán ao cargo de Ana García, Sofía Lorenzo e Sara Blanco. Tamén presentarán aos autores e autoras Noelia Gallego, Lorena Carnero e Inés García”, salientaron os organizadores do evento.