El Colegio Oficial de Enfermería de Ourense (COE Ourense) despide el 2022 con energías renovadas tras un año en el que, poco a poco, ha revitalizado su actividad retomando formaciones presenciales y las reuniones de los grupos de trabajo que integran la organización colegial como, por ejemplo, el de su Comisión de Formación, Docencia, Investigación y Calidad.

En esta línea cabe destacar que la formación ha sido una de las apuestas firmes del COE Ourense en 2022 y que el nuevo año augura también una oferta continua, renovada y de calidad.Los cursos del Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS), así como las propias propuestas del COE Ourense impartidas por compañeros/as profesionales de la provincia, han sido las protagonistas durante el presente curso.

La oferta formativa ha sido totalmente variada y encaminada a facilitar las herramientas necesarias para crecer en la profesión enfermera en base a las exigencias de la actualidad. Buena muestra de ello es, por ejemplo, el último curso que la sede colegial ha acogido desde octubre y hasta la semana pasada: Nivel básico de lengua de signos española para profesionales de la enfermería. Además, esta formación se ha impartido también en modalidad telemática para facilitar el acceso a aquellas personas con dificultades para asistir presencialmente a la formación.

Esta apuesta formativa materializa la importancia que desde el COE Ourense se pretende dar a la dimensión humana del profesional de la enfermería, “aspecto que debe estar presente y considerarse desde los primeros pasos en la profesión”, según la presidenta de la organización colegial, Ascensión Pérez Sampayo. Precisamente así lo dejó de manifiesto en las VIII Jornadas Formativas de la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería (AEEE) que la sede del COE Ourense albergó a finales del mes de noviembre. Este encuentro reunió durante tres intensas jornadas a una treintena de estudiantes de Enfermería de toda España para asistir a charlas y talleres sobre representación, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva.

José David Vázquez Bóveda, secretario del COE Ourense, fue el encargado de impartir durante estas jornadas un taller dedicado a la temática Hablar en público. En dicha sesión, como profesional de la Enfermería, el secretario de la organización colegial reivindicó la idea de que “todo el mundo tiene algo que decir, derecho a hacerlo, y que todos tenemos derecho a escucharlo”.

Asumiendo su propia máxima, el secretario del COE Ourense es el autor del texto que sigue a continuación: una reflexión sobre el “sentir enfermero” en la actualidad. Acompaña al texto una ilustración, creada por él mismo y que reinterpreta la pieza escultórica Lux Aurea, del artista Gonzalo Eiriz, realizada para la celebración del centenario de la profesión enfermera en Ourense (1920-2020), y que fue ubicada y puede visitarse en los jardines de entrada del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

»SANGRANDO PALABRAS (vocación) dentro de un tubo que ha perdido el vacío. Comprimiendo y apretando.

Los que se van, ocultando tristeza en una sonrisa sardónica, sabiéndose envidiados. Orgullosos por el deber cumplido, por lo que han aportado. Me los imagino en un sitio con playa, atardeciendo y comiendo dátiles, o yendo a buscar al colegio a sus nietos un día con lluvia, pero sin reloj, con muchas ganas de tomar café, de hablar para que no se borre el recuerdo, de volver, cada vez menos, para que no se borre el recuerdo. Llenos de gracias y enhorabuenas, repletos de cariño, emocionante pero insuficiente.

Los que vienen, grabando sus pasos con cámara UHD. Ojos enormes y abiertos, como los de los dibujos asiáticos de antaño. Dedos ágiles, finos, jóvenes, trapecistas en el teclado y en la vida, verbo afilado, creadores de realidades sintéticas e hipnóticas. Astutos. Se desplazan en trenes magnéticos y pronto nos pasarán sin hacer ruido. Filtrándose entre el público para fotografiar el escenario de su futuro, fin del espectáculo, aplausos, escenario vacío, nunca estuvimos allí. Nos encontrareis “a pie de timbre”.

Algunos de nosotros, en medio de un paso de cebra, deslumbrados y aturdidos por la cercanía de un autobús lento y pesado, sintiendo el aire que le precede, tibio y denso, cerrando los ojos, sabiendo que lo que tenga que ser…

Viajando para ayudar a otros, o a nosotros mismos, o a los nuestros, coagulándonos en ese mismo autobús que nos va a arrollar. Enfangados, hemos aprendido a utilizar las botas de goma cuando hace falta, a combinarlas incluso con estilo. Enganchados a lo nuestro, droga, anzuelo, alivio, al café que nos sienta juntos y nos empuja a levantarnos una y otra vez.

Un poco perdido en el medio, mirar hacia atrás y ver que cuando estás al 50% de carga te reconocen 25% de tu valía. Y todas nuestras neuronas, las que quedan, las que vienen y las que se van, empeñadas en seguir cuidando.