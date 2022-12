A Concellería de Cultura, dirixida por Paz Lago, encargada da organización das actividades para estas festas do Nadal, quixo recuperar as cabalgatas e manter as recepcións a Papá Noel e os Reis Magos, realizadas tamén durante a pandemia. Ademais, por segundo ano consecutivo, celebrarase o espectáculo de fogos artificiais para despedir o ano. A programación complétase coa implicación das asociacións e colectivos nas distintas parroquias. “O traballo conxunto de Concello e asociacións alcanza un dos obxectivos principais desta concellería que é chegar a todos os recunchos do municipio e facer partícipes a todos os veciños e veciñas dunha programación pensada e deseñada para gozar nestas datas”, asegura Lago.

Na víspera do día de reis terá lugar a recepción real na sala nauta, previa á cabalgata que percorrerá as rúas da vila Os máis pequenos poderán coñecer ao mismísimo Papá Noel en Portonorte na Casa Mariñeira de Don Fernando durante a xornada de hoxe, a partir das 16:30 horas. Papá Noel chegará a Portonovo coa ciclocabalgata organizada polo Club Corbelo. En Dorrón, a Asociación Cultural Soalleira organiza Panxoliñas, co Apalpador, a partir das 16 horas, en distintas zonas da parroquia, mentres que a igrexa de Noalla acollerá, como xa é tradición, o Belén Vivente a partir das 12 horas na xornada de mañá e, unha hora máis tarde na Escola Infantil de Aios. Dorrón despedirá 2022 o 30 de decembro a partir das 20:30 horas. Un ano máis, unha das grandes apostas de Sanxenxo para este Nadal será a festa do 30 de decembro. Ao tradicional Fin de Ano adiantado na Praza Pascual Veiga, ás 12 horas, seguirá o Chapuzón Por unha Ilusión, iniciativa solidaria coa Fundación Aladina, na praia de Silgar a partir das 16:30 horas. Ás 20 horas un espectáculo pirotécnico encherá de luz o ceo de Sanxenxo para despedir o ano e dar a benvida a un ilusionante 2023. Xa no novo ano, o 4 de xaneiro será o día da maxia. Pola mañá, o Pazo de Emilia Pardo Bazán acollerá talleres infantís con Pedro Volta e pola tarde, a partir das 18 horas, o espectáculo A maxia do Nadal. O 5 de xaneiro terá lugar a Recepción Real na Sala Nauta, entre as 16:30 e as 19 horas, para a continuación saír en cabalgata concluíndo na lonxa de Portonovo pasando por Praza dos Barcos, Avenida do Porto, Paseo de Silgar, Avenida de Galicia, Rafael Picó e porto. Tamén Noalla recupera a súa Cabalgata e Aios contará o 6 de xaneiro con Belén Vivente e Cabalgata. Pola súa banda, a Banda de Música de Sanxenxo encargarase de poñer o broche de ouro á programación co Concerto de Reis, o 6 de xaneiro, ás 19:30 horas.