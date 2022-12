O tenente de alcalde David Carrera foi o encargado de presentar o programa de actividades que o Concello da Lama está a levar a cabo nestas festas de Nadal para facilitar a conciliación laboral e familiar no que pequenos e maiores poden disfrutar de obradoiros, música, espectáculos infantís, unha saída a Pontevedra para que os cativos poidan participar no Nadal Xogos e un concerto da Banda de Música da Lama.

Ás actividades dos días pasados, súmanselle as que veñen durante estas próximas semanas. ASí, o 26 e o 28 de decembro tócalle o turno ao Nadal de Cine coa proxección no Multiusos das películas “Raya e o último dragón” e “Lightyear” que se proxectarán ás 17:30 horas.

O 27 de decembro haberá un espectáculo de maxia ás 17:30 horas no Multiusos, mentras que o xoves 29 de decembro terá lugar o espectáculo para toda a familia “A luz do Nadal”.

O Concello organiza, en colaboración coa ANPA, para o venres 30 de decembro unha viaxe gratuíta para nenos e nenas da Lama a Pontevedra para participar no “Nadal Xogos”. O autobús sairá ás 16 horas desde as inmediacións da Casa Consistorial.

O luns 2 de xaneiro, os Carteiros Reais percorrerán todas e cada unha das parroquias do municipio para recoller as cartas escritas polos máis cativos da casa facendo unha pequena parada e amosando un espectáculo de rúa. Está previsto que sigan a seguinte ruta: A Escuadra, Covelo, Cambeses, Seixido, Antas, Xesta, Xende, Verducido, Gaxate e A Lama.

O martes 3 de xaneiro virá, en colaboración coa Deputación de Pontevedra, o Apalpador á Lama. Estará ás 19 horas no Multiusos.

O mércores 4 de xaneiro terá lugar o “Concerto de Nadal”, a cargo da Banda de Música da Lama. Esta actividade será ás 20:30 horas no salón de actos do CEIP da Lama e, ao rematar, os presentes poderán saborear unha chocolatada popular gratuíta.

Este amplo e completo programa de Nadal rematará o 5 de xaneiro coa celebración da Gran Cabalgata de Reis que terá lugar a partir das 17:30 horas polas rúas do centro da Lama e rematará cunha audiencia real no Multiusos da Lama. Os asistentes, ademais de deixarlle as cartas e as últimas peticións aos Reis Magos poderán levarse gratuitamente unha fotografía coas Súas Maxestades.