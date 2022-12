A Carballeira de Santa Lucía volve ser o epicentro da decoración de Nadal en Moraña. Luces, ambientación, adornos, figuras e moitas sorpresas, enchen de maxia e ilusión este entorno. A gran novidade está na Aldea infantil navideña, que está a ser un dos grandes atractivos. Especial mención merece o Belén artesanal, feito pola Asociación de Mulleres Rurais no Multiusos. Na inauguración do mesmo estiveron presentes a directora de Turismo, Nava Castro, e o arzobispo Julián Barrio, acompañados polo rexidor local, José Cela.

Cabalgata de Reis

Como cada ano, as suas Maxestades de Oriente non faltarán a súa cita cos nenos e nenas de Moraña. O Concello xa ten todo preparado para o percorrido dos Reis Magos. A comitiva partirá ás 16.00 horas do día 5 de xaneiro dende o Campo de Lebón ata a Carballeira do Souto, pasando por todas as parroquias do municipio. A partir das 20.15 horas, a Cabalgata fará o seu percorrido polas rúas de Santa Lucía acompañada pola Banda de Música Nova Lira de Moraña. Ao remate, haberá chocolate con rosca para todos os presentes.