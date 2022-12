Este ano 2022, desde o día 1 de abril ata o 1 de abril de 2023, baixo o amparo da Real Academia de Belas Artes e da Xunta de Galicia e o Concello de Lalín, estase celebrando o Día das Artes Galegas dedicado A Xosé Otero Abeledo “Laxeiro” ou o “Pintor de Lalín”, firma utilizada en moitas obras, especialmente nos retratos dos anos trinta e na época en que residiu en Arxentina. Con tal motivo véñense celebrando exposicións, conferencias, visitas guiadas, itinerarios, concertos (coa creación de unha peza na súa honra), recreación de obras con monicreques, cabezudos e documentais que debullan a vida e obra do artista.

Laxeiro pertence a esa xeración de pintores galegos que, coma Colmerio, Seoane, Maside, Failde entre outros, introduciu a pintura galega no panorama da modernidade. Laxeiro desempeñou un papel fundamental, levando a súa pintura cara unha modernidade acorde coas tendencias internacionais renovadoras do seus tempo, como o expresionismo, o cubismo e a expresividade da figura humana escapando da veracidade do realismo ou do naturalismo.

En abril foi inaugurada a mostra Foi un home. Laxeiro en bos Aires (1950-1970). Unha escolma de 40 obras que percorre a etapa arxentina de Laxeiro e na que podemos admirar con absoluta claridade a especial maneira de avanzar na narrativa plástica. Esta mostra foi un éxito total de público que, o longo de dous meses, pasaron máis de 3.000 persoas, nesta ocasión o comisario foi Antonio Bernárdez. Rematando o ano, no Museo estase a levar a cabo outra exposición titulada Acción Laxeiro, comisariado polo fotógrafo Xurxo Lobato que nos mostra a través de imaxes realizadas por el, a maneira tan especial que tiña de pintar Laxeiro. Tamén se fixeron outras exposicións de Diego de Giraldez, Fondevila ou a da II Algarabía.

Pero Lalín é amante da música e do teatro. Foron representadas no Salón teatro obras moi coñecidas como Bernarda, Feminísimas, O porco de pé, Fulano mengano e citano, Danza moderna, Formigas no Peto, A cazola de Lola, Fariña, Candido Pazó, Nais... Así mesmo, foron numerosos os actos realizados no mes de maio coa celebración das Letras Galegas 2022, concertos das bandas da comarca de Deza, obradoiros, os camiños de Laxeiro. Club de lectura, serán das letras galegas, conferencias sobre violencia machista, educación emocional, seminario de educación efectivo sexual e diversidade, talleres artísticos.

Este ano foi especialmente festeiro, facía falta saír de tanto recollemento. Foron numerosos os concertos de danza (Maisquedanza), Festival Gastronómico con actuacións importantes, con postas en escena de orquestras como Olimpus, Combo Dominicano. Festival de bandas, Lalín Rock, Nin arre nin xo, Festival mundial de ilusionismos de Galicia. Titirideza, Cantos de taberna, Presentación da “Fantasía musical de Laxeiro” e moitas actuacións de primeiro orden nas Festas Patronais en honor a Virxe das Dores.

Non faltaron xornadas culturais na UNED sobre “A Cultura castrexa na comarca de Deza” organizadas por Antonio Presas, a Feira do libro “Festa literaria: Sopa de letras”, Foro dos camiños gastronómicos, Concurso de fotografía, celebración do orgullo LGBTI, Club de lectura na biblioteca municipal “Os Mirlotil”. Unha programación que estivo a altura de calquera cidade de Galicia. Somos un pobo cativo pero con xente grande e con gañas de saír adiante en tódolos eidos da vida tanto cultural, como social.

Os últimos acto antes de este especial do Nadal foron a mostra fotográfica “A parroquia para sempre” de Jesús Failde Oro, a presentación do libro “O gran triángulo” de Francisco Días-Fierros Viqueira e a presentación do XV Descubrindo, con diversos artigos sobre xeografía, historia, arte, arquitectura, patrimonio, biografías e comunicacións. Rematando coa entrega de premios do Seminario de Estudos de Deza a Gonzalo Navaza, César Gómez Buxán, Armando Vázquez e a Comunidade de Montes de Bermés.

Feliz Nadal a todos e todas e moita delicia para comenzar o novo ano 2023!