En fogares, establecementos, e tamén no exterior. Este ano, o Nadal será en galego, virá con moita Vida e sairá as rúas de Cangas con concertos, actividades de animación, maxia, panxoliñas e grandes visitas coma a do apalpador aos máis cativos da casa, que terá lugar mañá mesmo ás 12.30 horas nas prazas da vila.

Os pasarrúas animarán Cangas para anunciar os días grandes das festas — hoxe chegarán a cargo da Banda de Música de Belas Artes a partires das 12.00 horas e, en fin de ano, terán lugar á mesma hora da man da Asociación Cultural Tromentelo — e tamén entre semana.

Ademais, cangueses e veciños poderán gozar en familia de diversas actividades como a actuación do Mago Paco, desenvolverase ás 17.00 horas do luns 26 no Auditorio municipal; o VI Galicia Magic Fest, ás 20.30 horas do día 29, tamén no Auditorio municipal; ou o espectáculo de Danza Urbana, ás 17.30 horas do día 2 na praza da Constitución; por pór só tres exemplos.

O Auditorio acollerá a actuación do Mago Paco o luns 26; e, o día 29, o VI Galicia Magic Fest, entre outros

A preparación para o gran día de Reis comezará xa o 3 de xaneiro, coa visita do Paxe Real á Casa do Concello a partires das 12.00 horas. Non faltarán tampouco as tradicionais Danzas de Reis, previstas para os días 3 e 4 pola tarde nas rúas e prazas do Concello;e, por suposto, un dos momentos máis máxicos de todas as festas: a gran Cabalgata de Reis comezará ás 18.00 horas do día 5.

Tamén durante gran parte das vacacións escolares — os días 26, 27, 28, 29, 30 e 2, 3, 4, e 5 —, os nenos e nenas de entre 4 e doce anos gozarán polas mañás do programa Enredos de Nadal (con inscrición previa), da man de actividades relacionadas coa natureza, os deportes, o aire libre ou a arte.