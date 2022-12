Preto de 400 empresas participan nesta iniciativa, entre establecementos das localidades de Bueu, Cangas, Marín e Moaña, pertencentes a diversos sectores e actividades, que nestas festas tan sinaladas premia as persoas que apostan polo comercio local e a importancia que este ten na vida das nosas vilas.

“TI ES A NOSA ESTRELA DE NADAL” volta a ser o slogan da campaña. Lanza unha mensaxe claramente dirixida a reforzar a idea de que nestas datas o máis importante para o comercio local das nosas vilas son os clientes que se achegan a mercar, e gracias a eles, o comercio de proximidade continúa enchendo de luz e de cor as rúas e prazas na Comarca.

FECIMO e ESTRELA DE MARÍN poñen en circulación máis de 150.000 boletos con códigos nas tendas do Morrazo, que serán entregados a calquera cliente que faga unha compra superior a 10 euros, ata o día 8 de xaneiro de 2023. O sistema de participación para o cliente é moi sinxelo, tan só terá que entrar na web www.comerciodomorrazo.com e acceder a área do sorteo de Nadal, para, unha vez alí, indicar o seu código de participación e os seus datos básicos e saber nese mesmo intre se é ou non gañador dun dos premios que se sortean.

Ademais, a campaña reserva 4 grandes premios de 1.000 euros para sortear entre tódalas compras realizadas durante a campaña de nadal.

As persoas premiadas recibirán os premios nos mesmos establecementos comerciais onde se lles entregou o boleto que resultou premiado para que deste xeito Comerciantes e Clientes poidan celebrar o premio xuntos.

Pola súa banda, a programación de Nadal do comercio local incluirá diversas campañas paralelas como a volta da tradicional Xincana infantil de nadal, unha campaña de cartas dirixidas a Papá Noel e os Reis Magos entregadas no comercio local e unha campaña de promoción do comercio local en redes sociais, en todas as cales sortearanse premios entre os/as participantes.

Fecimo non esquece aos pequenos do fogar e volta coa agardada Xincana infantil

Ademais da campaña tradicional de dinamización comercial onde se premian as compras no comercio local das vilas do Morrazo, Fecimo pon en marcha este ano varias campañas paralelas para os máis pequenos do fogar como a volta da tan agardada Xincana infantil de Nadal que este ano chega coa presentación de MAZO, a mascota do comercio local, ou unha campaña dirixida a pór en contacto a Papa Noel e os Reis Magos cos nenos e nenas do Morrazo a través do Comercio Local.

Dende o Comercio local quérese que este ano a maxia do Nadal volva inundar as rúas e os comercios das nosas vilas e a xente do Morrazo volva desfrutar de todas as vantaxes e facilidades que ofrece o comercio de proximidade.

Comprando no comercio local a xente inviste no seu territorio. Contribúese a fortalecer a economía das nosas vilas e a xerar movemento que mellore a calidade de vida dos veciños e veciñas das nosas vilas.

Estas campañas están organizadas por FECIMO, a través dos Centros Comerciais Abertos ACIBU, ACICA e ACIMO, ademais do Centro Comercial Local Estrela de Marín. E conta coa cofinanciación da Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Comercio.