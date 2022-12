Non podía ser doutro xeito: o Concello de Boborás quere festexar coa veciñanza do municipio estas datas tan especiais cheas de amor e ilusión da man de actividades para toda a familia.

Deste xeito e como ben sendo habitual, Boborás ten en marcha xa o seu campamento de Nadal para o periodo do parón escolar e cun horario amplo de 8 a 14 horas, que axuda a conciliación familiar ao tempo que permite gozar aos máis pequenos da casa con obradoiros de decoración navideña, tempo de películas ou repostería.

Unha proposta á que se suma a visita de Papá Noel ao municipio este mesmo venres e durante a que o ilustre habitante do Polo Norte recollerá as cartas dos nenos e as nenas, pero tamén dos maiores tanto na Residencia de Maiores de Brués como nas Casas do Maior de Feás e Cameixa.

Xa o 26 de decembro, pola súa banda, os de Boborás irán a Pazolandia, o parque de atraccións que organiza a Deputación de Ourense e que volve despois do parón da pandemia, unha cita xa habitual e moi agardada para a cativada do municipio.

Finalmente, e xa para o día 5 de xaneiro, serán os Reis, que igual que o ano pasado, visitarán todos os pobos do municipio, facendo as delicias dos nenos e dos nosos maiores que, ilusionados, agardan a visita dos súas maxestades de Oriente, organizado coa colaboración da agrupación de voluntarios de protección civil de Boborás.

“Digno de ver”

En canto a decoración, este ano sorprendeu a colocación por primeira vez de luces nas diferentes aldeas, para encher de cor os pobos.

A maiores e tanto para os locais como para os visitantes, é moi bonito visitar a rutas dos Beléns de Figueiroa, na parroquia de Cameixa, onde os veciños mostran toda a súa creatividade a través de decorados por toda a aldea, digno de ver. Do mesmo xeito, pódense gozar os Beléns do Concello, situados diante do edificio consistorial así como o de Moldes.

Para saber máis pincha aquí.