O Nadal chega a Verín para gozar en familia dunha das mellores datas do ano con ata dezaseis ofertas de lecer, cultura e dinamización do comercio local deseñadas para todos os públicos, que se estenderán ata o vindeiro martes 7 de xaneiro. A elas súmanse unha decoración urbana moi especial e máis o Tren de Nadal de Verín, que xa está a triunfar entre os máis cativos na Praza García Barbón.

Deste xeito e tras o éxito da Feira de Nadal e a primeira marcha solidaria, chegan máis días de literatura, teatro e música na vila, con presentacións de libros como «Dende a ponte a Monterrei», do verinés Miguel Ángel Prieto Sotelo, que terá lugar este mesmo xoves ás 19.30 horas no Salón de Actos da Casa da Cultura.

Como é habitual nestas datas, a música e as artes escénicas terán tamén un papel moi especial con ata seis actuacións de primeiro nivel enfocadas a todos os públicos. Se os máis pequenos da casa poderán gozar do secuestro da Bibliotecaria de Sarabela Teatro — para o 29 de decembro ás 18.00 horas no Auditorio Municipal de Verín, con entrada gratuíta—; o público máis familiar ten a opción de asistir as actuacións do Conservatorio de Música de Verín e a representación da obra Sempre nos Quedará Venecia de La Caja de Pandora— terá lugar o 7 de caneiro no auditorio ás 20.00 horas—. Ademais, está tamén programado un concerto tributo a Pucho Boedo, da man de José Antonio Alvar & Burgas Big Band o 6 de xaneiro ás 20.00 horas no Auditorio Municipal.

Estase a ofrecer tamén, como todos os anos, o Servizo de ludoteca “Ludonadal” dirixido a meniños e meniñas, con idades comprendidas entre os 3 e os 10 anos, co obxecto de facilitar a conciliación dos pais e nais e proporcionar aos menores un espazo de lecer durante as vacacións.

Sen dúbida, o broche estrela desta edición será a Gran Cabalgata dos Reis Magos, cando ps nenos e nenas de Verín poderán gozar dunha espectacular comparsa composta por tres magníficas carrozas con animación musical e pasarrúas temáticos na que súas maxestades, os Reis Meigos de oriente, percorrerán as rúas de Verín e, ao rematar, realizarán a tradicional recepción.

Por outra banda, outro dos piares fundamentais da programación de Nadal están a ser as actividades destinadas á dinamización do comercio local organizadas pola Asociación de Comerciantes de Verín (AEVER), en colaboración co Concello, na que se inclúe a campaña anual “Os 6.000 de Verín”, mais dúas xornadas de divertidos xogos inchables destinadas ao público infantil durante o 24 decembro e o 3 de xaneiro. Tamén este ano recuperan a súa tradicional Gala de Nadal de AEVER. Chea de humor, maxia e música, celebrarase o día 30 ás 18.30 horas no Pavillón dos Deportes.