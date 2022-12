O Nadal da Arnoia, que botou a andar xa a fin de semana pasada co triunfo do Teatro Tiruleque entre os máis cativos da casa, continuará con esta boa marcha durante todas as festas ata o día de Reis, no que a cabalgata levará a visita das súas maxestades de Oriente aos fogares de nenos e maiores.

Cine, maxia e concertos atópanse tamén entre as actividades previstas polo Concello para este Nadal, coa proxección da película Valentina programada no marco de Cine en Familia para este mesmo venres, 23 de decembro, ás 20.00 horas no Salón Cooperativa.

Xa o día 25, terá lugar a tradicional misa de Nadal cos Cantores de Arnoia, a partires das 12.00 horas na igrexa parroquial.

Por outra banda, o 27 de decembro, os máis cativos da casa tampouco quererán perderse en Ourense a maxia de Pazolandia. Como todos os anos, o Concello levaraos de excursión a visitar o maior parque de atraccións de Galicia.

Un completo programa entre o que, con todo, destaca especialmente a recuperación dunha das tradicións máis fermosas do noso pasado: os Cantos de Reis percorrerán as parroquias da Arnoia acompañados dos Amigos do Acordeón o vindeiro 3 de xaneiro desde ás 16.15 horas ata xa entrada a noitiña.

Ao remate, non faltará a chocolatada nas Lombas para goce dos máis larpeiros e punto de encontro de veciños e amigos aproveitando as datas.

Finalmente, o día 5 entre as 9.30 horas e as 19.00 horas, a Cabalgata de Reis do Concello levará ás súas maxestades de Oriente aos fogares dos nenos e os non tan nenos para encher de maxia e ilusión o remate das festas. Unha comitiva moi especial que, por suposto, non se esquecerá de visitar tampouco a residencia Nuestra Señora del Socorro.