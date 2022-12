Calidad, variedad, atención y orden ¿Qué más se puede pedir?

Son algunas de las características más destacadas por los clientes del nuevo Hipermercado Eroski que la compañía de Distribución Alimentaria Vegalsa-Eroski acaba de inaugurar este jueves en el Centro Comercial Nasas de Nigrán, en Porto do Molle, repleto ya a primera hora del viernes.

“Estoy muy contenta, sobre todo de que haya venido a Porto do Molle, tenía muchas ganas de tenerlo cerca”. “Estamos encantados con el tamaño y sobre todo con la calidad y el orden”, fueron algunos de los comentarios de los consumidores a FARO entre los amplios pasillos de la nueva tienda, con hasta 74 empleados para garantizar la atención personalizada.

La calidad de las secciones de carnicería y pescadería salta a la vista; y la de Cocina es la que más nos ha llamado la atención

Había grandes expectativas y se han cumplido con creces y es que el nuevo hipermercado Eroski llega a Nigrán tras una inversión de 4 millones de euros. El resultado son 3.770 m2 de superficie de venta, en los que los vecinos de la zona del Val Miñor y su área de influencia pueden encontrar hasta 30.830 referencias de alimentación y no alimentación.

Un establecimiento, el octavo del grupo de estas características y séptimo en Galicia, en el que cada detalle ha sido diseñado en clave sostenible para dar respuesta a la filosofía del modelo comercial Eroski Contigo, en el que cobran especial protagonismo claves cada vez más valoradas por los consumidores como son los productos frescos, la atención personalizada, la sección de comida lista para llevar, el servicio a domicilio y la compra online.

“Esta nueva apertura refleja la apuesta que hacemos por prestar una oferta comercial más competitiva y ambiciosa que responda a todas las necesidades de nuestros clientes”, destacaba en esta línea el director general de Vegalsa-Eroski, Joaquín González, durante el acto de inauguración de este jueves. Un evento que dejó claro el compromiso de Vegalsa - Eroski con el formato hipermercado, alcanzando los 26.500 m2 de superficie comercial repartidos en las ocho tiendas ya pertenecientes a la enseña.

Los frescos, en el centro

“Es fantástico, teníamos muchas ganas de que abriese una tienda así en la zona. Volveremos, eso seguro”. Maxi Poveda y Fini Alfonso fueron dos de los primeros afortunados en conocer de cerca el establecimiento, visiblemente satisfechos por su tamaño, calidad y orden y del que destacaron también sus secciones de carnicería y pescadería.

No en vano, la apuesta por los productos frescos distingue a Hipermercados Eroski antes que cualquier otra cosa.Tienen claro en el grupo que solo desde el compromiso con sus más de 900 proveedores locales pueden ofrecer una amplia oferta de productos de temporada y de proximidad, con la salud de sus clientes entre sus prioridades.

Todo ello salta a la vista en las cifras que deja el nuevo hiper. De los más de 3.770 m2, hasta 1.214 m2 están dedicados a productos frescos, con puntos de venta asistida en las secciones de carnicería, pescadería, frutería, charcutería y panadería; además de cocina lista para llevar, congelados y producto ecológico. Un último apartado en el que puede encontrarse venta a granel de productos como legumbres, cereales o pastas destinadas a ofrecer a los clientes la posibilidad de realizar sus compras lo más personalizadas posibles.

Comida para llevar

Otra de las secciones, quizás la que más, que parece haber llamado mucho la atención de los vecinos de la zona es la de Comida lista para llegar. Y si no que se lo digan a Ana María Carballido, feliz con la nueva apertura: “Ya compraba mucho en esta cadena y estoy muy contenta de que hayan venido para Porto do Molle, estaba deseando que abriese”, decía y no dudaba con lo que más le había llamado la atención: “Los platos de llevar para casa me encantaron, tenían muy buena pinta”.

Una sección diseñada para estar al alcance de todos y ofrecer a los clientes soluciones innovadoras acordes a sus necesidades y estilo de vida actual, con platos caseros, saludables y a precios competitivos elaborados con productos de proximidad y de temporada. En el que además los clientes podrán quedarse a comer.

Parking cubierto y gasolinera propios

Entre las 30.830 referencias del hiper, se encuentra también la oferta de no alimentación, con apartados de droguería y perfumería, bazar, librería, electrónica, auto, hogar, así como con una sección diferenciada destinada a textil a través de la marca propia MO.

Se unen a todo ello las facilidades de todo tipo que ofrece el nuevo híper, con gasolinera propia y un parking cubierto de hasta 164 plazas, además de servicio a domicilio y compra online. A la hora de realizar sus compras, los clientes pueden utilizar además las tarjetas Visa, 4B y Red 6000 así como la tarjeta de fidelidad Eroski Club y Eroski Club ORO con la que acumulan un descuento directo del 4% de sus compras. “Volveremos, eso seguro”, se despedían los primeros visitantes del hiper, y entendemos perfectamente por qué.