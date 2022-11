O Concello de Poio impulsa, este mes de novembro, a campaña ‘Poio planta cara á violencia’, unha serie de actividades conformadas xunto a Concellería de Igualdade e o Centro de Información á Muller para conmemorar o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller (o día 25).

A tenente de alcalde Silvia Díaz (Avante Poio), e a directora do CIM, Raquel Morales, traballan co obxectivo de sensibilizar a toda a sociedade “sobre o dano que producen a desigualdade e as condutas violentas e machistas ao tempo que axudamos a tomar conciencia sobre a magnitude do problema da violencia contra as mulleres”.

Xunto a elas, presentaron as actividades as representantes do Consello Municipal da Muller e Mila Alonso, a autora da exposición “Mans de Muller”, que acompaña os actos e pode ser visitada durante todo o mes de novembro no Casal de Ferreirós.

Unha campaña transmedia e participativa

Poio aposta por consolidar unha fórmula que xa disfrutou de éxito nas edicións anteriores, con actividades pensadas para o tecido educativo, asociativo e a cidadanía en xeral, pero coas redes sociais como protagonistas.

Contarán cun photocall para que os cidadáns fagan fotos, que poden subirse a Facebook, Instagram ou twitter co cancelo #poioplantacaraaviolencia, #25N ou #cimpoio. Todo coa intención de xerar contidos “que sirvan para concienciar sobre a necesidade de acadar unha sociedade libre e non violenta”, explicaba Díaz.

Un dos actos centrais será a andaina Paso a Paso Libres de Violencia de Xénero, o domingo 27 de novembro, dende o Bosque das Mulleres de Lourido ás 11h da mañá e finalizando na Praza da Chousa aproximadamente ás 12:30.

A inscripción está aberta dende o pasado 11 de novembro no correo participa@concellopoio.gal , e as primeiras 150 persoas que se apunten recibirán lotes con materiais de sensibilización.

A lectura conxunta do manifesto terá lugar en Combarro, en presencia das representantes de asociación de mulleres, exhibindo unha mostra dos traballos que están a realizar dende o pasado mes de outubro. Entre elas atopamos Mulleres do Mar, Mulleres Progresistas, Arela, Mulleres en Igualdade, Ariños do Mar… que participaron activamente no desenvolvemento desta campaña con obradoiros e obras audiovisuais.

A programación educativa

A conmemoración do día 25 tamén presta especial atención ao ámbito escolar, organizando talleres e obradoiros dirixido ao alumnado do IES Poio, con máis de 200 estudantes que acudirán a sesión sobre novas masculinidades e ciclos sobre empoderamento feminino.

Como detallaba a responsable de igualdade, estes ciclos son “formación para previr e eliminar as discriminación, cuestionando a masculinidade patriarcal ao tempo que se afonda nos valores e o respecto ás persoas”.

O día 22, ademáis, presentaráse no instituto o stand Agresións OFF: Eu digo non á violencia sexual, da Secretaria Xeral de Igualdade, e onde os estudantes poderán atopar material de sensibilización.

O propio 25 de novembro, venres, terá lugar un parón institucional ás portas do Consistorio, ás 12 horas, con lectura conxunta preparada polos grupos da Corporación Municipal, expresando “o firme compromiso de Poio por ser un municipio libre de violencia de xénero”.