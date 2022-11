A cidade na que más difícil é pórse a dieta e, ao mesmo tempo, máis doado ser feliz? Se non o sabedes, podédesllo preguntar a Paco porque el teno ben claro: Pontevedra suma talenos gastronómicos, riqueza medioambiental e patrimonial e beleza dabondo coma para ser considerada o lugar onde mellor se vive e come do mundo.

Así o deixou claro o noso particular sibarita na Feira Internacional do Turismo Interior (Intur), a cita referente en turismo de proximidade que estes días está a desenvolverse en Valladolid con máis dun milleiro de destinos expostos e onde unha vez máis non faltaron os atractivos da cidade da Peregrina.

Así é: tras converterse nun auténtico embaixador do estilo de vida pontevedrés na pasada edición de Fitur, as peripecias do xa célebre Paco volveron ser protagonistas do panorama turísico nacional e internacional da man dunha nova peza audiovisual realizada por Fernando Portela para posicionar Pontevedra como capital española do turismo gastronómico e das infraestructuras verdes e azuis a través da marca Pontevedra Capital Gastro e a estratexia Pontevedra Flúe.

Xoias locais do talle do parque das Palmeiras, o Mercado de Abastos, Santa María, Ruínas de Santo Domingo ou as prazas da Peregrina, A Ferrería, Méndez Núñez e A Leña foron só algúns dos escenarios elixidos para o vídeo, no que Paco volveu sacar o chándal do armario e saír decidido a coidar a súa saúde e facer exercicio, pero acabou por sucumbir unha vez máis ás inxentes e irresistibles tentacións culinarias dos restaurantes da cidade, rematando apoltronado nunha hamaca tomando un aperitivo mentres gozaba da praia fluvial do Lérez.

"Que xeito de sufrir!", exclamou con retranca coma broche de ouro da divertida peza, un dos materiais centrais da campaña que Turismo de Pontevedra presentou no salón da Feira Internacional do Turismo de Interior (Intur) celebrada estes días na capital pucelana.

A edil socialista Yoya Blanco deixou ben claro por que estamos ante a cidade na que máis difícil é pórse a dieta

Como non podía ser doutro xeito, ata alí desprazouse unha delegación pontevedresa encabezada pola concelleira delegada de Turismo, Yoya Blanco, e mailo concelleiro de Desenvolvemento Sostible, Iván Puentes, co obxectivo de pór en valor todo o potencial gastronómico e medioambiental de Pontevedra.

Ambos representantes amosaron deste xeito xoias da cidade e eventos do talle da Festa das Cunchas, o Pontedetapas, o Campionato de Tatas de Galicia, o Pontealmorzo ou o Mestizaxes para demostrar por que Pontevedra é, con razón, a cidade na que máis difícil é pórse a dieta no mundo.

Na gran cita co turismo de proximidade en España tampouco faltaron os principais proxectos de loita contra o cambio climático do destino pontevedrés, ademais dos plans para a renaturalización de ríos e os espazos naturais, un lugar deseñado para ser feliz.