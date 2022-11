O 30 de novembro de 1972, Combarro foi nomeado Conxunto Histórico de Interese, unha data que "supuxo un antes e un despois para unha localidade que hoxe é un referente máis alá das nosas fronteiras, sen perder a súa esencia mariñeira e tradicional que sempre mantivo", como sinalaron a concelleira de Cultura, Raquel Rodríguez, e a responsable de Patrimonio, Marga Caldas.

Xunto ao tecido asociativo da parroquia, deron a coñecer este mércores a parte central da programación para conmemorar este día tan importante para a vila. Música e lembranzas serán protagonistas dos actos, que terán lugar nunha carpa habilitada na Praza da Chousa.

A programación

O sábado ás 17:00h comezará a Mostra de Música Tradicional e Popular de Poio, con entrada de balde e onde disfrutaremos das actuacións de diferentes grupos locais, como Vides Novas, a Escola de Música Tradicional, as Pandereteiras do Ronsel e de Armandiña e a Charanga Máis Cantos con Nelson Quinteiro. E como colofón, Os Coribantes de Buchabade de Ponte Caldelas aparecerán de convidados.

Na xornada do domingo, ás 11.30 horas, chegará un dos momentos máis emotivos da programación: a proxección do vídeo 'Lembranzas: memoria viva da historia de Combarro'. Como apuntaron as edís de Cultura e Patrimonio, é "un legado que nos achegan que resulta impagable, porque esa memoria tamén debe ser considerada patrimonio desta localidade." Xente da vila, mariscadoras, redeiras, tendeiras, veciños e veciñas nos contan nesta peza o cambio que experimentou Combarro nestes 50 anos e como se vivía naquela época.

Posteriormente, chegarán as intervencións institucionais, que correrán a cargo do alcalde Luciano Sobral, a concelleira de Patrimonio e as autoridades en representación da Deputación e da Xunta de Galicia.

Neste sentido, tanto Raquel Rodríguez como Marga Caldas quixeron agradecer tamén a colaboración das institucións á hora de organizar eventos ao longo dos últimos meses en Combarro, que resultaron todo un éxito. No caso do ente provincial, asemade, o Concello tamén agradece ao seu Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico o material cedido para a realización do vídeo.

Como non podería ser doutro xeito, neste acto institucional tamén terán protagonismo as asociacións que participaron nas actividades deste ano: A Solaina, Armadiña, o Ateneo Corredoira e a Comunidade de Montes de Combarro Rega dos Agros, que ademáis recibirán un obsequio de mans das autoridades locais, "polo seu compromiso e interese en axudar a que a tradición memoria histórica da vila siga viva entre as novas xeracións".

Por último, tanto Raquel Rodríguez como Marga Caldas salientaron o éxito e a variedade de iniciativas que Combarro acolleu neste 2022 dentro do programa, onde a veciñanza puido gozar con pasarrúas musicais, concertos, espectáculos de maxia ou o 'City Chase', a actividade educativa na que participaron escolares de 5º de Primaria de Poio, a través da cal "foron quen de converterse nos mellores investigadores da historia e do patrimonio de Combarro".