Juan Francisco Donoso Hurtado, fisioterapeuta especializado en los trastornos del equilibrio, dirige el primer centro de fisioterapia con una unidad de Vértigo y Equilibrio de Pontevedra.

La fisioterapia vestibular es una especialidad dentro de la fisioterapia cuyo objetivo es la valoración y el tratamiento de los pacientes con problemas de equilibrio y sus síntomas: vértigo, mareo o inestabilidad y desequilibrio.

Los trastornos del equilibrio son muy frecuentes. Según la evidencia científica, afectan al 25-30% de la población, alcanzando números todavía más altos conforme nos hacemos mayores.

Estos causan un gran impacto en la calidad de vida de quienes los padecen, con fuertes limitaciones laborales y sociales, generando aislamiento, ansiedad y un aumento en el riesgo de caídas de la tercera edad. Las causas más frecuentes de consulta son el vértigo posicional, el mareo persistente, la migraña vestibular y la neuritis

Se tiende a pensar que el vértigo es un problema cervical, pero el 90% de los casos atiende a un motivo vestibular

Pero hay otras problemáticas que también pueden provocar inestabilidad. "Es por ello que, desde la primera consulta, el paciente es valorado y tratado de forma personalizada, teniendo en cuenta sus patologías de base, y en coordinación con los facultativos", añade Donoso desde el centro de Physinmotion Fisioterapia en Pontevedra. "Tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, se utiliza tecnología de vanguardia y se instruye al paciente en su problemática, observando mejoría sesión a sesión".

Tradicionalmente está muy arraigada la creencia de que el vértigo es por culpa de la región cervical, pero esto no es así. El vértigo se produce por una alteración en el sistema vestibular, normalmente en su porción periférica (oído interno), y en los casos más graves, a nivel central.

¿Y qué produce esa sensación de mareo?

Por culpa de lo que se define como un conflicto sensorial, es decir, una mala integración de la información que llega por la vía vestibular, la visual y el sistema somatosensorial o propioceptivo (pies, cuello, etc).

Es fundamental que el paciente entienda sus síntomas para eliminar el miedo y retomar su vida diaria desde la seguridad.

La información no es coherente y el cerebro no consigue integrarla de forma óptima. Para ilustrarlo, Donoso explica: "Es un poco como cuando nos mareamos en el coche (unas vías codifican movimiento y otras no, por eso nos mareamos), pero a otro nivel, y lo que es más limitante, estos pacientes lo sufren de forma constante y ante elementos tan cotidianos como mover la cabeza, andar por una calle concurrida, pasear por la playa, mirar una pantalla o jugar con sus hijos o nietos".

Este tipo de problemática se produce normalmente cuando ha habido algún evento vestibular, quedando una inestabilidad residual después de la crisis, pero puede haber otros desencadenantes como fármacos ototóxicos, traumatismos craneoencefálicos, crisis de ansiedad muy fuertes, etc.

Gracias a la fisioterapia vestibular podemos:

Identificar, valorar y abordar de forma funcional y específica las patologías que están relacionadas con el sistema vestibular y el equilibrio.

Tratar a los pacientes con vértigo, mareo, inestabilidad y desequilibrio de origen central o periférico.

Tratar de forma eficiente problemas funcionales como el vértigo a las alturas, las cinetosis o los mareos de origen cervical.

Detectar de forma precoz, tratar y reducir el riesgo de caídas por alteraciones en el equilibrio en personas mayores.

Detectar precozmente y tratar alteraciones psicomotoras o del desarrollo en niños.

Mejorar el rendimiento deportivo gracias a la mejora de la coordinación visuovestibular.

Mejorar determinados procesos cognitivos, como la atención, memoria, sensación y percepción/orientación espacial, al estar relacionados con el sistema vestibular.

Tratamiento multidisciplinar

El trabajo interdisciplinar es fundamental en este campo y por eso es muy importante trabajar en coordinación con los especialistas. Y en este sentido es de gran ayuda el uso de la tecnología especializada, ya que nos permite valorar y objetivar, con gran precisión, el estado del paciente.

Las herramientas de trabajo también se apoyan en el uso de tecnología de vanguardia. Además de ejercicios vestibulares específicos, el trabajo mediante posturografía y realidad virtual han supuesto un antes y un después en este campo. El uso de estas herramientas nos ayuda a graduar estímulos para habituar al paciente a ciertos estímulos, provocar respuestas de equilibración o generar entornos o situaciones que le obliguen a su cerebro a utilizar unas vías u otras para construir el equilibrio de una forma eficiente, progresiva, adaptada y divertida.

Para conseguirlo, la palabra clave es neuroplasticidad. Aprovechamos la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse y compensar funcionalmente los déficits, si los hay, y eliminar los síntomas que produce una mala adaptación.

"Tiene que volver a tomar las riendas de su vida".