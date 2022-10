Marín celebra unha nova edición do seu tradicional Samaín Briz, para o que se espera unha asistencia de aproximadamente 3.000 persoas. Tal e como explicou a Concelleira de Festas, Marían Sanmartín, “convertiremos de novo a Finca de Briz nun auténtico parque temático do Samaín” que contará cun "plan específico de seguridade".

A apertura de portas será a partir das 18.00 horas e media hora máis tarde abrirán as tres rutas de medo: Túnel das Ánimas, Nidos do Terror e O San Martiño.

Estes tres percorridos, cheos de sustos e de diversión, estarán espallados por distintos puntos da finca.

Non será preciso reservar entrada previa, xa que o acceso será gratuito a partir de media tarde, cando se realice a apertura de portas.

“Desta vez quixemos apostar por tres rutas curtas, pero intensas" explicaba a concelleira "cheas de sustos, de experiencias, e por suposto moi ben ambientadas”.

Como xa apuntamos, nesta ocasión e ao contrario que en edicións anteriores, non será preciso facerse cun ticket previo co entrar na ruta, senón que bastará con agardar a cola.

Neste senso, dende o Concello, piden aos asistentes comprensión e paciencia, xa que se espera que haxa unha gran aglomeración de xente, polo que, nalgúns momentos, sexa preciso esperar algo máis se se quere disfrutar das rutas.

Así a todo, estas estarán abertas ata as 22.00 horas, polo que de seguro todo o mundo poderá gozar desta actividade, que se complementará con animación por toda a Finca de Briz, que estará totalmente ambientada con motivos típicos do Samaín.

A partir das 22.30 horas, será o turno do espectáculo “Aninovo Celta”, no Auditorio ao aire libre, e media hora despois comezará a animación musical, que durará ata a unha da madrugada, cando se pecharán as portas da terrorífica (por un día) Finca de Briz.

Dende o Concello piden paciencia á hora de agardar as colas, xa que se espera unha asistencia multitudinaria.

Dende o Concello lembran que a entrada é totalmente gratuita e que estará acompañada por postos de todo tipo.

Estes estarán compostos por puntos de venda de comida e bebida e animación ao longo de todo o espazo, sempre animados por música, decoración terrorífica e moitos sustos.

Un espectáculo de traca pechará a véspera de Todos os Santos, marcada por todo tipo de emocións.