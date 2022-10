¿Sabíais que estamos de suerte por ser gallegos? Si la alimentación es uno de los factores conductuales que más influyen en la salud de una persona; la dieta atlántica se distingue por ser una de las mejores.

Frente al auge de alimentos energéticos de baja capacidad nutricional, nos propone recuperar el consumo de productos frescos, de temporada y mínimamente procesados; con los vegetales, los pescados y los mariscos como elementos estrella.

Dicho de otro modo: los expertos apuntan a que volver a comer como nuestros abuelos mejorará nuestro bienestar y calidad de vida; y aquí va la buena noticia: la compañía de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski quiere ayudarnos a lograrlo.

La inversión de la compañía en producto local alcanzó los 400 millones de euros en 2021; lo que supuso el 40% de sus compras totales

¿Cómo? 1) situando a los alimentos frescos, de proximidad y de temporada como protagonistas indiscutibles de sus lineales; todo ello con la mejor relación calidad - precio; 2), ofreciendo a los consumidores toda la información disponible sobre sus productos para que puedan tomar las decisiones que mejor se adapten a sus necesidades a través de dos etiquetados distintos: Nutri-Score y Semáforo Nutricional;y, 3) impulsando campañas para el fomento de hábitos de vida saludables.

Para ello, la compañía apuesta por una relación de confianza con los proveedores locales en el centro de su estrategia: “Comprometernos con un sector productivo diverso y orientado al desarrollo sostenible a través de las pymes del sector primario está en nuestros orígenes y nos permite ofrecer productos más frescos y de mayor calidad a nuestros consumidores, además de crear empleo y fomentar el desarrollo rural”, explican en esta línea sobre un compromiso sustentado con cifras y es que en 2021 la inversión de la compañía en producto local alcanzó los 400 millones de euros; lo que supuso el 40% de sus compras totales.

Plan Salud, con tres pilares

No en vano “el origen, la calidad y la cercanía del producto” representa uno de los tres pilares de su ‘Plan Salud’. Una estrategia que completan “el establecimiento comercial como escenario de relación con la población” y “el fomento de hábitos de vida saludables”, objetivo en cuyo marco la compañía sigue impulsando iniciativas para la divulgación de pautas de nutrición, tanto de la mano de las organizaciones sociales con las que colabora como a través de su página web y RRSS.

En la misma línea, Vegalsa-Eroski cuenta también con un acuerdo con la Fundación Dieta Atlántica para la puesta en marcha de diversas acciones que permitan divulgar las bondades de este patrón de alimentación; y lleva a cabo además múltiples iniciativas para contribuir a reducir los altos niveles de obesidad, sobre todo entre la población infantil.

Hoy, Día Mundial de la Alimentación, es un buen momento para reivindicar que en Galicia no solo se come rico, sino que además se come muy sano, con la mayor despensa de producto fresco del país; y así lo deja claro Vegalsa-Eroski, que cuenta asimismo con acuerdos con las principales IGPs y DOs.

Vegalsa-Eroski, alineada con la transparencia El compromiso de Vegalsa-Eroski con la alimentación saludable y sostenible encuentra en la transparencia uno de sus pilares fundamentales. Quieren que sus clientes tengan a su disposición toda la información disponible. Un campo en el que van mucho más allá de lo exigido por la legislación vigente, ofreciendo dos etiquetados que fortalecen su toma de decisiones. Por un lado: Nutri-score es un etiquetado nutricional validado por el Ministerio de Salud que permite establecer una valoración nutricional sencilla y comparable con otros productos semejantes, complementando la información establecida por la normativa y ofreciendo más posibilidades de decisión al consumidor. Por el otro: el Semáforo nutricional se trata de una herramienta complementaria a Nutri-score que facilita información detallada sobre la aportación nutricional de los alimentos, de la que fueron pioneros.