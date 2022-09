Trato cercano e unha atención esmerada de cara ao cliente. Son os piares sobre os que se sostén a filosofía de traballo de Muebles Lalín. Se a eso se lle suma un produto de calidade e coas máximas garantías, o resultado de éxito está asegurado. Con catro décadas de traxectoria no sector, Muebles Lalín combina as gañas de loita do primeiro día coa experiencia adquirida grazas ao apoio e fidelidade da súa clientela. Alta calidade, os prezos mais competitivos e un servizo inigualable seguen facendo que esta empresa esté consolidada como punteira no seu ramo na comarca.

“Un ano máis, desde Muebles Lalín queremos agradecer aos nosos clientes a súa confianza e, na situación que acabamos de vivir coa pandemia, a veces a súa paciencia. Esto axúdanos a seguir medrando para atendelos cada día mellor. Ademáis da nosa tenda principal en Lalín e da apertura hai 4 anos da nosa tenda Muebles Villamarín en Ourense, estamos preparando unha nova exposición na rúa Corredoira. Desexámoslles ademáis disfruten das festas que por fin neste ano recuperan o seu acostumado esplendor”.