Organizada polo Concello de Lalín, en colaboración con Atletismo Deza e a coordinación de Centro E.T.P. (e patrocinada por Gadis) hoxe, 23 de setembro, e coincidindo co arranque das Dores 2022, levarase a cabo a quinta edición da Carreira Benéfica das Festas de Lalín. Cabe recordar que a totalidade da recadación procedente das inscripcións serña doada a Cruz Vermella Lalín. Resaltarase o carácter solidario da carreira, polo que as marcas non contarán para o ranking de corredores ainda que esten federados. Haberá probas para todas as idades. Así, os menores de 16 anos estarán divididos en catro categorías dependendo da sua idade, e o circuito absoluto será de aproximadamente 6 quilómetros. A totalidade das probas que se celebren serán mixtas e os participantes serán agasallados cunha medalla conmemorativa. O prezo da inscripción para a categoría absoluta son 5 euros, mentres que para as demáis será de balde.