Expertos na execución de proxectos integrais totalmente personalizados e a medida para o fogar, tanto no ámbito das reformas como da decoración de interiores, Muebles Carlos Seixas realiza e executa estes traballos adaptándose á medida do gusto e ás necesidades de cada cliente. O seu obxetivo final é a satisfacción máxima do consumidor, conseguindo para elo un resultado óptimo acorde cos gustos e as esixencias de cada un. Para que estes traballos de reforma sexan todo un éxito, Muebles Carlos Seixas ofrece todo o necesario en cuestións relacionadas coa pintura, papel pintado, carpintería, portas, tarimas, fontanería, electricidade e as obras que se precisen. En definitiva, forman parte de todo o proceso para poder acadar os resultados desexados.

Que o cliente só se teña que preocupar por gozar do seu fogar é a máxima prioridade da firma lalinense. Dormitorios, salóns, auxiliares, cociñas, sofás, decoración, colchóns e todo o relacionado co descanso completan a oferta desta empresa situada na rúa B esquina Guardia Civil de Lalín, onde dispoñen dunha ampla exposición.