Dende o pasado luns 5 ata mañá 10 de setembro, Tomiño celebra unha nova edición das Festas do Alivio, que respiran normalidade e propoñen un programa cheo de cultura para todos os públicos, sen inscripción nin reservas, e totalmente de balde. Falamos con Sandra González, alcaldesa de Tomiño, para recapitular sobre esta cita, broche de ouro a un verán cheo de actividades, e as novidades sociais da vila.

A programación cultural deste verán en Tomiño estivo chea de actividades, hai algunha que destaque especialmente?

Contamos con moitas novas iniciativas, especialmente musicais. O ciclo Música e Románico, por primeira vez dentro da axenda de verán, con concertos dentro das igrexas do período, foi un éxito que permitiu disfrutar da música en lugares de excepción. Seguiron a esta iniciativa o Verán de Bandas e O Son das Prazas, que por primeira vez non se ubicou soamente na Praza do Seixo, tamén en Goián. As actuación foron un éxito tras outro, con especial meción ao emocionante concerto da Banda de Goián, que cada ano actúa cun músico especial, neste caso o invitado foi Serafín Zubiri, co que organizaron un concerto de homenaxe a Nino Bravo.

Recuperando por fin as citas pre pandemia, poderíase dicir que estas Festas son un “alivio”?

Un verdadeiro alivio, que ademáis funciona de peche dun verán no que por fin regresamos á normalidade, especialmente pensando nos máis pequenos, que estaban desexando divertirse antes de comezar as clases.

De feito, o programa está repleto de actividades para todos os gustos e todas as idades. Destaca a calidade inclusiva do espectáculo de narración oral de Ignacio Vilariño, Novos Lobos, onde se aborda o tema das novas masculinidades, dirixida a nenos de a partir de 5 anos.

Coas actividades podemos facer pedagoxía, non son espectáculos baleiros. Falamos de temas que importan á sociedade e especialmente preocupan aos nenos, como son a prevención da violencia de xénero, o feminismo ou a temática ambiental. Especialmente esta última problemática tamén se viu reflexada co mural da arista Lidia Cao, que engalana a vila, cuxa temática foi elixida por votación popular xuvenil, e a defensa do medio ambiente gañou con ampla maioría.

Seguindo cos nenos, temos tamén un novo parque infantil, na Praza da Mina, enfocado a nenos de 0 a 6 anos.

Si, é un proxecto que xa está rematado, é ideal para os bebés, con xogos sinxelos para eles e cun chan especial (a superficie curvilínea da Praza da Mina) que lles motiva á hora de gatear e cumpre coas novas normativas, eliminando o caucho (un material que non resulta saudable para nenos tan pequenos, que xogan coas mans e sentan no chan). Vaise complementar cun parque para nenos algo maiores xusto ao lado, cun skatepark e xoguetes para as súas necesidades. O parque en si é pequeniño, xa que se atopa no medio da praza, pero hai espazo para todos, que xa o están disfrutando. Para continuar co seu carácter inclusivo, conta tamén con xogos adaptados para nenos con discapacidade.

Esta pluralidade e inclusión é tamén un reflexo das medidas que se están tomando na vila. Por exemplo, a senda peonil entre o centro e os servizos no extrarradio.

A senda peonil forma parte dos plans de accesibilidade de Tomiño, coa principal intención de mellorar a accesibilidade da Rúa República Arxentina. Dende aí, no centro da vila, fórmase unha senda que a conecta co instituto, o centro de saúde ou o centro de día. En xeral, cunha serie de servizos e equipamentos aos que era difícil acceder, especialmente para os usuarios de cadeiras de rodas, que en ocasións sentíanse obrigados a ir pola estrada. Ademáis, os rapaces van a pé ao instituto, xa que está relativamente preto, e a senda peonil fai que o traxecto sexa moito máis seguro.

Os veciños son unha parte moi importante de Tomiño, como vemos nas colaboración con traídas de augas.

Tomiño é actualmente un referente na xestión de auga e abastecementos. As traídas de augas están apoiadas polo Concello, e funcionan coa idea de abastecer ás zonas rurais que non contan con servicio público, pero non queren caer en mans de compañías privadas. Participan ducias de veciños, que fan unha labor encomiable, demostrando a capacidade de xuntarse en común de forma eficaz e eficiente. É un proxecto pioneiro, do que estamos moi orgullosos e onde están implicados moitos tomiñeses.

Para rematar, unha frase coa que definirías as Festas do Alivio?

As Festas do Alivio marcan o final do verán, a despedida antes da volta ás clases, ao traballo, á rutina… Para os que nacimos en Tomiño, son a gran festa de despedida, especialmente para a xente nova, que as viven como a festa de todos e todas.