O Concello de Valga puxo este ano a disposición da festa gastronómica uns 600 kilos deste peculiar peixe, que se serviran na localidade no marco da XXXII Festa da Anguía e Mostra da Caña do País ata este domingo. Obradoiros de cociña, degustación popular, e roteiro de tapas nos establecementos hosteleiros da vila, son o destino desta máis de media tonelada de anguía.

É precisamente a “IX Ruta Concurso Tapa a Anguía” un dos principais atractivos deste certame gastronómico. Un total de 10 establecementos hostaleiros elaboran os pinchos que entregan gratis aos seus clientes con cada consumición. A ruta, que comezou durante a fin de semana pasana, prolóngase ata este domingo nos bares Pardal, Praia Fluvial de Valga, Caprichos, Maneiro, Potel, O Pontellón, Couceiro, Auditorio, Comparada e Alba. Os negocios participantes ofrecen así a los clientes a oportunidade de votar para elexir la mellor tapa –entrando así no sorteo de vales de compra–. O Concello de Valga anima a veciños e veciñas a participar, ao tempo que ofrece un gran atractivo aos turistas chegados de toda a xeografía, promocionando un dos seus produtos estrela e incentivando ao consumo na hostalería local. Na degustación de mañá, día 27, no Parque Irmáns Dios Mosquera, as tapas de anguía estarán á venda ao prezo de 1,50 euros a unidade, anunciándose a elaboración dun total de 1.400 pinchos con seis receitas diferentes.