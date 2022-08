A Festa da Empanada da Bandeira celebra esta fin de semana a súa LXVI edición. O día grande da cita gastronómica trasdezá, declarada de Interese Turístico de Galicia e que xa loita polo recoñecemento a nivel nacional, terá lugar este sábado, pero xa dende hoxe están programadas numerosas actividades nas que a música será a grande protagonista. Música para todos os públicos, dende o rap ao rock, pasando polo folclore tradicional galego, as charangas, as bandas de música e as orquestras, que encherán de troula as rúas e prazas da localidade durante cinco días de festa. Actividades deportivas, infantís e o tradicional roteiro de tapas coa empanada como principal protagonista por diferentes establecementos hosteleiros, completan a oferta.

Dende a organización do certame, a Asociación Amigos da Empanada confía en recuperar e mesmo superar os rexistros de 2019, a última edición celebrada antes da pandemia, e acadar así os máis de 8.000 comensais no día grande da cita gastronómica. Mércores, 17 20.30 h: Torneo de Fútbol-Tenis. 21.00 h: Campionato de Canicas. 21.30 h: Actuación da Banda de Veteranos de Bandeira. A continuación, chupinazo e acendido do alumeado. 22.30 h: Noite DJ, con espectáculos musicais a cargo de DJ Pintu, DJ cALWN e DJ Cid. Xoves, 18 16.00 h: I Motoempanada. 19.00 h: X Ruta da Empanada polos localeshostaleiros, amenizada polos gaiteiros Os Xuncos e Fanfarria Furruxa. 19.30 h: II Bandeirap. 22.00 h: XX Bandeirock, con Boyanka Kostova, Terbutalina, Brutal y Froján. Venres, 19 16.00 h: Xogos Tradicionais Populares. 18.00 h: Festa da Escuma. 19.00 h: III Ruta da Empanada con Os Varacuncas, Punteirolo e O Son da Fervenza. 20.00 h: Campionato de Tiro á Corda. 21.00 h: XXXII Esmorga Folk, coa actuación das agrupacións A Requinta da Laxeira, Os da Porfía, Lidia India e Latexo e Volta e Dálle. Sábado, 20 Festa da Empanada: 12.00 h: pasarrúas da Banda da Bandeira. 12.30 h: Concerto da Banda da Bandeira 13.30 h: Misa cantada pola Coral Polifónica de Agolada. 14.15 h: Sesión vermú coa charanga Os Alecríns 16.00 h: Entrega das empanadas para o concurso 18.00 h: XLIV Festa da Empanada, co tradicional Concurso de Empanadas, animada pola A.C. Xirandola e presentada por Cristina Collazo e Pepe Ayude. Pregón a cargo da chef Lucía Freitas. 22.00 h: cea das peñas, con animación de Os Alecríns e Os Ferraias da Etea. 00.00 h. Gran verbena amenizada polas orquestras América S.L. e Estrellamar. Domingo, 21 10.00 h: IV Open Internacional de Petanca Suso Otero 12.30 h: Pasarrúas coa Banda Artística de Merza. 13.30 h: Misa cantada polo Coro Vales Mahía. 14.15 h: Concerto da citada banda 19.00 h: Crico Show. 20.30 h: Concerto da Banda Artística de Merza e R.C. de Bandeira.