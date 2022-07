Como xa sabemos, cada ano onde o día 25 de xullo (o día do Apóstolo Santiago, patrón de Galicia e España) coincide en domingo, é considerado Ano Santo ou Ano Xacobeo. Trátase dunha distinción que recae na cidade de Compostela dende o século XII, case mil anos atrás, e que implica unha oportunidade para os fieis: o Ano Xacobeo institúe un tempo especial de gracia, de forma que quedan indultados os pecados cometidos se se cumpren unha serie de condición.

Entre elas atópase a visita á Catedral, como tantos peregrinos, onde se atopa a tumba do Apóstolo Santiago.

Os Anos Xacobeos, debido á existencia dos meses bisiestos, suceden de forma irregular, cunha cadencia de cada seis, cinco, seis e once anos, e ocorrendo catorce veces cada século.

E como moitos saberán xa, no 2022 o Día de Santiago coincide luns. Por que, entón, celebramos o Ano Santo?

Era o 2021 a data que, oficialmente, recuperaba o Xacobeo por primeira vez dende 2010 (co intervalo máis longo entre fechas). Pero debido á crise sanitaria do COVID 19 e as restricións que conlevou a pandemia, o Ano Santo Xacobeo, por decreto do Papa Francisco, extendeuse ata o 2022, para que os peregrinos poidan chegar á Catedral e indultar os pecados con todas as garantías.

Foi no momento de apertura da Porta Santa, o 31 de decembro do 2020 no lateral da Catedral, cando o Nuncio do Papa afirmou que o Ano Santo convertiríase en bienio, debido ás circunstancias excepcionais que acompañaron os últimos tempos á sociedade.

Un desexo expresado previamente polo arzobispo compostelano, monseñor Barrio, e dende a propia Xunta de Galicia, que recalcou a súa implicación e seguridade na idea de alongar e asumir unha dobre programación.

Este dobre Xacobeo, sucedeu algunha vez?

Na historia recente, esta é a primeira vez que vivimos un “bienio santo”, pero non é a única. Xa en dúas ocasións previas o xubileo celebrouse durante 24 meses en lugar de doce. A primeira foi no século XXI, tras a confirmación de autenticidade dos restos que, oficialmente, pertenecían ao Apóstol Santiago.

Anunciando esta gran noticia para cristiandade nunha bula papal, e a modo de celebración, os anos 1885 e 1886 convértense en Anos Santos e recuperan a internacionalidade da data: un fito que comeza a situar pouco a pouco á peregrinaxe a Compostela no centro de atención da cultura mundial.

O motivo do segundo e último dobre Ano Xacobeo foi moi diferente, e atendía a unha situación especial en España: a guerra civil.

Debido as evidentes complicacións que conlevaba o conflito, facendo imposible a peregrinaxe para a inmensa maioría do credo español, e marcado pola dramática situación social e económica da guerra, uns días antes do peche da Porta Santa, en decembro de 1937, tomouse a decisión de deixala aberta tamén no exercicio seguinte, durante o ano 1938.

Dúas situaciones de excepción que, no 2021, sumaron un novo evento mundial que paralizou a sociedade: a pandemia do COVID-19.

Coa idea de facilitar os grupos de peregrinos, a volta aos albergues, os aforos e as distancias nas misas, e asegurar que todos cheguen a Compostela nas mellores condicións de seguridade, o xaboeo dura doce meses máis.

Uns meses onde os fieis poden indultar os seus pecados e recorrer Galicia seguindo o Camiño do Apóstolo Santiago.