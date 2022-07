Día de Galicia. Hoxe é un día para celebrar o valor do patrimonio cultural da comunidade e tamén da súa aposta pola economía en clave verde. Con este obxectivo, Iberdrola mantén un compromiso decidido coa rexión a través de proxectos de reforestación, enerxías renovables aliadas coa biodiversidade e o mundo rural, a creación de emprego local, o turismo e o mantemento do seu patrimonio cultural que convertan a Galicia nun exemplo de sostibilidade. Galicia está chamada a liderar a transición enerxética.

O secreto mellor gardado da Galicia interior

Coñecida coma o secreto mellor gardado da Galicia Interior, a Ribeira Sacra e os seus recorridos fluviais son agora visitados por milleiros de persoas e están consolidados como unha das zonas máis atractivas da comunidade. Os embalses e presas, como é o caso de Santo Estevo e a presa Saltos do Sil, convertéronse no epicentro desta actividade permitindo o desenvolvemento de embarcadoiros desde os que se inician distintas actividades. Son, ademais, un exemplo de convivencia entre desenvolvementos renovables e o entorno no que se enclavan.

Os embalses e centrais hidroeléctricas son, desde fai anos, polos de dinamización económica e social. Ademais de infraestruturas esenciais para consolidar a transición enerxética e os modelos de desenvolvemento sostible en moitos países, foron determinantes para que, ao seu redor, creáranse destinos turísticos que puxeron no mapa a moitas zonas rurais. É o caso de Nogueira de Ramuín, no corazón da Ribeira Sacra ourensana, situado 14 quilómetros do embalse de Santo Estevo, co que convive desde fai décadas. Localizado no mesmo canón do Sil, en metade dunha orografía moi complexa, a súa construción levouse a cabo entre 1945 y 1956 e, desde entón, foise transformando nun lugar de referencia para viaxeiros nacionais e internacionais. Toda a comarca viviu o impulso que o embalse e a central hidroeléctrica xeraron na actividade económica da zona, así como a súa capacidade para dinamizala como destino turístico.

Coexistencia sostible entre renovables e as zonas rurais

As enerxías renovables e sector primario veñen demostrando que non só conviven nun mesmo espazo, senón que se complementan e benefician de cada unha das súas actuacións. O dobre uso do terreo para agricultura e enerxía alivia a presión sobre os ecosistemas e a biodiversidade, que se ven afectados cando se amplían as zonas de cultivo.

Iberdrola traballa en numerosas iniciativas que conxugan a instalación de proxectos renovables coa xeración e aproveitamento dos servizos ecosistémicos xerados nas súas plantas como son o aproveitamento gandeiro, a apicultura e o cultivo de aromáticas. A convivencia das plantas de xeración renovables con actividades relacionadas co sector primario son unha mostra do compromiso na fixación do emprego rural. Exemplo de todo isto é o parque eólico de Monte Forgoselo en Galicia. Conta con máis de 500 vacas e máis dun centenar de cabalos. Son varios os gandeiros que deixan aos seus animais pastar libremente entre os 37 aeroxeradores que abastecen de enerxía a máis de 7.000 fogares. Ademais, este espazo de gran riqueza ambiental conta con rutas á pé ou en bicicleta e varios miradoiros. As vías que se manteñen abertas para acceder ao parque eólico tamén benefician aos gandeiros que poden subir facilmente á montaña para dar de comer aos animais.

A Catedral cumpre un ano con nova iluminación

Galicia celebra o seu gran día cando cumpre o seu primeiro aniversario coa nova iluminación dunha das súas xoias e principal destino de peregrinación en Europa: a Catedral de Santiago. Un proxecto desenvolvido nos tres derradeiros anos pola Fundación Iberdrola España e o Cabildo da Catedral. Esta nova iluminación interior súmase a outras colaboracións desenvolvidas desde 2004 como a iluminación da Porta Santa, a Capela Maior e o Sepulcro do Apóstolo.

Os traballos de iluminación interior da Catedral de Santiago inclúen a instalación de 700 luminarias, cunha potencia total de 15,8 kW, que permiten unha iluminación renovada de distintos elementos do templo, como as naves, o cruceiro, a xirola, o triforio e o Pórtico da Groria. Con esta actuación, mellorou un 61% a eficiencia enerxética respecto a iluminación anterior e, ademais, evitarase a emisión a atmosfera de 6,7 toneladas de CO2 ao ano.

Desenvolvemento industrial e ao emprego sostible

Iberdrola opera desde fai décadas en Galicia, onde segue a impulsar a transición enerxética e, con ela, o desenvolvemento industrial e a xeración de emprego sostible e de calidade. O impacto socio económico da súa actividade na rexión en 2021 superou os 450 millóns de euros entre inversións, compras a máis de 210 provedores, salarios e contribución fiscal. De feito, o 80% dos provedores donde Iberdrola instala os seus proxectos é local.

A aposta da compañía polas tecnoloxías de futuro ten convertido a Galicia en referente industrial da eólica mariña, coa participación de provedores locais nos proxectos que desenvolve no mundo. É o caso do parque eólico mariño de Wikinger, que Iberdrola opera no Mar Báltico alemán, de cimentacións fabricadas en Fene/Navantia; e, máis recentemente, os contratos para Saint Brieuc, que contribuirán a levantar este parque eólico mariño na Bretaña francesa. Fai tan só unhas semanas, entregáronse con éxito as primeiras plataformas do contrato firmado fai dous anos, valorado en 350 millóns de euros. O encargo comprende a fabricación e ensamblaxe das 62 estruturas nas instalacións de Navantia Windar en Brest e Fene, así como os pilotes que ancoran aos aeroxeradores ao leito mariño, nas instalacións de Windar en Avilés.

Este acordo afianzou unha relación de máis de oito anos entre Iberdrola e Navantia-Windar. Ambas compañías suman contratos por un valor superior aos 1.000 millóns de euros. O proxecto dá continuidade ao emprego de Navantia e Windar nas súas respectivas instalacións, xa que supón á xeración de 1.250 empregos directos en Avilés y Fene.