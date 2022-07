Despois de dous anos marcados polas limitacións, o Concello de Moraña por fin pode celebrar a Festa do Carneiro ao Espeto como manda a tradición, e agardando a chegada de milleiros de persoas para disfrutar da súa festa gastronómica declarada de Interese Turístico Galego.

Ademáis para esta 53 edición, o Concello de Moraña ten programadas unha morea de actividades que encherán de vida as rúas da localidade dende hoxe ata o vindeiro 31 de xullo. De feito, estas actividades xa comezaron o pasado 10 de xullo cun certame de corais no que participaron o Coro Martín Códax da Casa de Galicia de Córdoba e a Coral Voces Amigas de Moraña.

Na xornada de hoxe haberá un showcooking no que o chef Miguel Mosteiro de Gastrolab Arousa fará unha demostración culinaria de dous pratos a base de carneiro. A carballeira de Santa Lucía acollerá un concurso entre os locais da zona baixo o nome de “Espétalle un petisco”, a partir das 21.00 horas, nunha velada que estará amenizada por Pablo Balseiro e os Cascarillas.

Actividades deportivas

O domingo 17 haberá unha proba de ciclismo BTT ás 9.00 horas. Sairá da explanada á beira do Multiusos e percorrerá varias parroquias do concello, e está organizada pola Asociación Cultural Romaría de Santa Xusta de Moraña. O venres 22 haberá outro evento deportivo, o Torneo Interparroquial de Fútbol no Campo do Buelo, organizado pola Asociación Cultural Romaría de Santa Xusta de Moraña e o Moraña Cf. O torneo disputarase durante a fin de semana, estando prevista a final o domingo 24 ás 19.00 horas.

O terceiro evento deportivo será o domingo 24 coa VIII Carreira Carneiro ao Espeto, unha actividade financiada pola Deputación de Pontevedra, con cargo ao Plan Concellos 2022 e que está organizada polos clubes Atletismo +9 de Moraña e Moraña en Roteiro. A saída será na Rúa 5 de Santa Lucía, percorrendo varias rúas do centro urbano e arredores. Haberá agasallos para os participantes e trofeos para os tres primeiros de cada categoría. A véspera do día grande, o 30 de xullo, está prevista a Festa da Bicicleta, unha actividade aberta para todos os públicos.

Os participantes percorrerán as rúas do núcleo urbano acompañados da Banda de Música Nova Lira de Moraña, para logo visitar distintos lugares do concello. Haberá camisetas para todos os que participen e sortearán agasallos. Pola súa banda, ese mesma xornada, dende as 23.00 horas, celébrase a Gran Gala das festas con Euro Abba, Andy&Lucas, José de Rico e Festa Kioto.

Xogos multiaventura, actividades de videoxogos, espectáculos de circo ou citas infantís encherán de propostas a maior parte deste mes de xullo en Moraña. As orquestras Miramar e Marbella actuarán o venres, 29 de xullo, o mesmo día no que se abre a exposición “30 anos dá Asociación de Mulleres Rurais Ou Menhir”.

Xornada grande

O vindeiro 31 de xullo terá lugar o día grande dos festexos. A xornada comezará ás 11.00 horas coa animación na rúa a cargo da Charanga Os Encerellados. Ás 14.00 horas terá lugar a asignación de lotes, para posteriormente celebrar o Extraordinario Xantar do Carneiro ao Espeto. A citada charanga será a encargada de amenizar a sobremesa. Xa pola tardiña, o grupo Milladoiro dará un concerto ás 20.00 horas, facendo un percorrido polos seus temas máis recoñecidos. A orquestra París de Noia poñerá o broche de ouro amenizando a verbena da noite, a partir das 22.30 horas.