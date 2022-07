O Concello de Campo Lameiro celebrará este próximo domingo 10 de xullo a súa primeira edición da Feira Multisectorial, un evento no que participarán máis de medio cento de stands de emprendedores con produtos da terra e artesáns que amosarán as súas creación nunha xornada na que haberá obradoiros de queixo, pimentón, petróglifos, lume e taladro para que poida participar activamente o público asistente.

Nesta xornada terá un papel fundamental a exaltación da augardente, nun xesto do Concello de Campo Lameiro por recuperar as vellas tradicións que estiveron moi ligadas a este municipio onde xa se organizou unha festa do augardente. Así, durante a Primeira Feira Multisectorial de Campo Lameiro estarán presentes potas para facer augardente e se fará unha pequena exhibición de como se destilaba antes por estas terras.

Durante toda a xornada haberá servizo de bar e tamén polbo a feira e churrasco servido por A Fuchela.

A Feira Multisectorial abrirá ás 10 da mañá e estará amenizada durante todo o día pola música da Charanga Os Encerellados. O evento comercial e festivo rematará cun concerto do grupo Galifunk.

O concello de campo lameiro confía na boa acollida por parte dos emprendedores artesáns e do público, e agarda poder repetir formato en vindeiros anos

No certame estarán presentes empresas de sectores relacionados coa produción de mel, cervexa artesanal, queixo, especias, productos da horta, gofres, vermú, conservas, zumes, queixos veganos con froitos secos, pan, empanadas, marmeladas, rosquillas artesanas, gominolas artesáns, cárnicas (chourizos, porco celta, carne cachena, galiña de Mos), plantas, frutais, xoiería, zocos, canteiría, bisutería, cosmética natural, xoguetes de madeira, impresión de camisetas, libros, inciensos naturais, amigurumis, flores de ganchillo, simboloxía celta, xabóns, colonias artesanais, madeira torneada, cosmética vegana e natural Juchheim, aceites, cremas, antigüidades, reloxos en vinilo, chaveiros, botellas, xoieiros, marcos, etc.

Obradoiros para toda a familia

Unha das principais apostas da organización do evento, é a implicación do público asistente, sobre todo da cativada, nas actividades programadas para a ocasión. Así, dentro dos obradoiros, o de Taladro será ás 12 do mediodía, mentres que o dos petróglifos será ás 17:30 horas e o do Lume ás 19:30 horas. Pola súa banda, o de queixo ten previsto catro quendas de 25 nenos e nenas cada unha que se realizarán ás 13.00 horas, 16:30 horas,18:30 horas e 20:30 horas. Neste taller, ademáis de facer o queixo, os nenos e nenas participantes poderán muxir a vaquiña Candela, tocar un piano coas teclas feitas con queixo que soa de verdade, tirar fotos nos photocalls preparados para a ocasión, levarse o queixo que eles mesmos elaboren, envasado e cun diploma, e moito máis. Ademáis, serán agasallados cunha bolsa de tea promocional con ceras para pintar.

Dende o Concello de Campo Lameiro confían no éxito desta primeira edición da Feira Multisectorial, que se celebrará na Praza do Concello a partir das 10.00 horas deste domingo 10 de xullo, e agardan repetir nun futuro e que se convirta nun novo reclamo no calendario estival do municipio pontevedrés.