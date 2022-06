El momento que vive el sector turístico de Vigo es “casi inenarrable”. Lo explicó el alcalde, Abel Caballero, durante el II Foro de Turismo, organizado por FARO, Prensa Ibérica y SEGITTUR (Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas) y celebrado ayer en el Hotel NH Collection. “Y no exagero al decirlo”, remachó el regidor. A continuación, justificó la afirmación con la que abrió su intervención (la primera de una jornada moderada por la redactora jefa de Economía de este diario, Lara Graña): “2.200.00 personas de fuera de Vigo visitaron la ciudad”. En la cita se abordó la importancia de disponer de una hoja de ruta clara y de la transformación digital como elementos clave para el éxito del sector.

En una cita sobre el turismo, Abel Caballero habló de la Navidad. Naturalmente. Pero, más allá de aportar datos, el regidor reconoció la importancia creciente del turismo: “Una ciudad fundamentalmente industrial, pesquera y, ulteriormente, investigadora emergió en muy poquito tiempo para colocarse como el proyecto turístico emergente más importante de Europa”.

Pero el fenómeno olívico no se limita a la Navidad, sino que ha dado pie a que la ciudad sea “uno de los principales destinos para viajes de fin de semana”.

Caballero quiere seguir explotando el tirón de la ciudad para ir marcándose nuevos objetivos turísticos que sitúen a la ciudad como uno de los principales destinos europeos. “Vigo tiene una segunda carátula turística, que es ‘Cíes, patrimonio de la Humanidad’” (el archipiélago es candidato a recibir esta distinción). Las islas marcan una agenda que el regidor quiere aprovechar para las temporadas de verano, pero “con limitación de las personas que acceden” para proteger el entorno. Destacó también la reconstrucción de la Fortaleza de O Castro, que el alcalde quiere transformar en un nuevo polo turístico.

Más resiliencia

Caballero quiso dar las gracias al Gobierno central por su “inestimable ayuda” (el Ejecutivo concedió, por decreto, dos millones de euros para potenciar el sector turístico local). Y quiso “singularizar” este agradecimiento en Enrique Martínez, presidente de SEGITTUR, también presente en el foro celebrado ayer, junto con el director de Relaciones Institucionales de la entidad, Víctor Badorrey.

Precisamente este último participó en la jornada, con la ponencia “Ayudas Next Generation para la digitalización del sector turístico”, para presentar el plan de modernización y competitividad del sector turístico. Los fondos Next Generation “Europa nos los da para transformar los sectores de la economía española y ser más resilientes”, destacó.

En este sentido, el plan cuenta con ayudas para la digitalización de entidades locales de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, para la digitalización de entidades locales en el marco del Plan Xacobeo, para la digitalización de organismos de investigación y para proyectos de digitalización de última milla en empresas del sector turístico. Estas últimas, a su vez, cuentan con dos líneas: una para proyectos de desarrollo que incorporen tecnologías emergentes de nuevo desarrollo y otra para proyectos de implantación y adopción de nuevas tecnologías ya testadas en el mercado. (las ayudas para proyectos de digitalización de última milla tienen un presupuesto de 80 millones de euros).

Desmitificar la idea de la “España vaciada”, clave para entender las posibilidades del rural

¿Cómo se digitaliza una pequeña o mediana empresa del sector turístico? Esta fue una de las preguntas que intentó responder la mesa redonda “La digitalización, elemento clave de la competitividad de las pymes turísticas”, en la que participó el presidente de SEGITTUR, Enrique Martínez Marín, y el presidente de FEGATUR (Federación Galega de Turismo Rural), Francisco Almuiña, que quiso amenizar su intervención con una tonada de zanfoña.

Para el segundo, la solución pasa siempre por poner a la persona en el centro de esta transformación, un elemento recurrentemente mencionado a lo largo del foro. El primero amplió esta visión al modelo de negocio: cada digitalización ha de hacerse, según Martínez Marín, en función de las necesidades específicas de cada empresa.

El sector aboga por aumentar la alfabetización digital de las pymes

Otra idea clave que deslizó Almuiña a la hora de potenciar las posibilidades del rural pasa por “desmitificar la idea de la España vaciada, porque parece que no se hace nada yen el campo y hay muchas iniciativas”, destacó durante su intervención.

Aunque ambos convinieron en que, en ocasiones, el rural es el “gran olvidado”, también destacaron las fortalezas con las que ya cuenta este segmento del sector turístico. “Tenemos la gran suerte de que lo nuestro ya estaba: la calidad de la atención, la naturaleza, los entornos pequeños, la diferenciación: todo eso lo tenemos”, defendió el presidente de FEGATUR.

El sector hace auto crítica: “Fallamos en la conexión de todos los agentes”

“Fallamos en la conexión de todos los agentes de la cadena del turismo”. Es la autocrítica que hizo Lidia Vidal, vocal de AVIPO (Asociación provincial de Agencias de Viajes de Pontevedra), durante la mesa redonda “El sector turístico ante el reto de la digitalización”. En el coloquio participaron también Beatriz Carballido, de la junta directiva de FEPROHOS (Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra); José Luis Fernández, de la Asociación Gallega Turismo Activo; Luis Rey, de INEO (asociación empresarial del sector TIC en Galicia) y Dulcinea Aguín, presidenta de AVITUR.

Los profesionales llaman a coordinar mejor toda la cadena de la industria

“Tenemos un valor añadido tremendo, pero tenemos que conectarnos”, concordó esta última. Carballido añadió que “lo que ocurre es que, a veces, las empresas TIC y del turismo no hablan en el mismo canal o en el mismo idioma”. Y remachó: “Esa es la base del problema, que no somos capaces de entendernos entre nosotros.

Estos choques de entendimiento lastran el rendimiento potencial del sector, a juicio de los participantes en la mesa redonda, que también señalaron que “muchas veces existen dificultades a la hora de ver las necesidades que existen en este aspecto” y que “se anteponen las tecnologías a conseguir los resultados deseados”.

Quién, cómo y cuándo se puede beneficiar de los fondos de la Unión Europea

Transformación digital, transición ecológica, igualdad de género y cohesión territorial. Son los cuatro pilares que pide Europa para transformar la economía española mediante los Fondos Next Generation. Y en este sentido, el director de Relaciones Institucionales de SEGITTUR, Víctor Badorrey, quiso llamar a “hacer un buen uso” de los recursos procedentes del maná europeo para “realmente transformar nuestra economía”.

Badorrey informó de que los beneficiarios de las ayudas son las empresas turísticas, las empresas cuya actividad les permita constituirse en socios tecnológicos de este sector y las asociaciones profesionales y empresariales.

SEGITTUR recuerda que las ayudas pueden cubrir hasta el 50% del proyecto

Los gastos subvencionables, añadió, son los de personal técnico, los costes de instrumental y material inventariable, los gastos generales y de explotación adicionales, los gastos asociados a los informes de auditoría externa y, finalmente, los costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas y obtenidas por licencia.

Ahora bien, ¿a cuánto ascienden las ayudas? El director de Relaciones Institucionales de SEGITTUR explicó que estas pueden alcanzar el 50% del presupuesto total del proyecto en el caso de las pymes y el 15% de los proyectos en los que participen grandes empresas. Las ayudas de este año pueden pedirse hasta el 4 de julio.

Carmela Silva: “Soy absolutamente optimista con el turismo de este país”

Si de algo peca España es de falta de autoestima. Es el juicio que hizo la presidenta de la Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, en la jornada organizada por FARO. “Vivimos en un país que compite con enorme calidad frente a otros países turísticos, lo hacemos bastante bien, pero en este país nos creemos poco, nos gusta más poner en valor lo que falta por hacer que lo que hemos hecho. Y hemos hecho muchísimo”, reivindicó. Ella, por su parte, se mostró “absolutamente optimista con el turismo de este país”.

En concreto, subrayó su entusiasmo por las Rías Baixas, una zona geográfica que “puede competir con cualquier destino del mundo” en el campo turístico.

Silva invitó a considerar las implicaciones de vivir en un país descentralizado, lo cual “a lo mejor hace que pongamos el foco donde no hay que ponerlo”, ya que “aquí tiene que estar a nivel autonómico”. Más allá de esto, abogó por la colaboración público-privada para potenciar el sector, pero también por la colaboración entre distintas administraciones. Quiso dejar claro, eso sí, que el papel de estas últimas debe limitarse a “coordinar desde lo público dejando el ruido partidario”, ya que esto es “fundamental para potenciar el sector turístico”.

La presidenta de la Deputación de Pontevedra apela a la colaboración público-privada para potenciar el sector y reivindica la calidad de las Rías Baixas como destino de calidad

En el caso gallego, Silva ha recordado que esta industria representa el 12% del producto interior bruto autonómico y aprovechó también para sacar pecho de su gestión al frente de la Deputación. “Cuando llegamos, teníamos un modelo desfasado, de turismo de sol y playa, estacional”. El modelo de su gabinete, defendió, está basado en tres ejes: sostenibilidad, digitalización y calidad. Se trata de elementos que, explicó, deberían ser la base no solo del turismo, sino de cualquier otro sector.

Defendió también los dos planes turísticos que aprobó. Ambos nacieron de “muchas reuniones con el sector” y, si el primero se centró en la sostenibilidad (concretamente en desestacionalizar el turismo para “planificar un sector que no se vuelva en nuestra contra”), el segundo pasa por hacer una transformación digital que mejore la experiencia del turista.

Nuevas tecnologías

Para Silva, es imperativo adaptar la promoción y la comunicación al turista y, para lograrlo, se hace necesario echar mano de herramientas como el big data o la inteligencia artificial, las TIC, el márketing digital y otras nuevas tecnologías “para conocer qué es lo que se demanda hoy” y tomar así “decisiones inteligentes” para “poder saber qué queremos comunicar y cómo lo comunicamos”.

Otro de los “grandes elementos de la transformación digital” es la oferta. “Es fundamental identificar nuevas demandas, nuevos productos y nuevas necesidades y para esto hay que tener instrumentos que nos permitan tener una oferta adecuada al siglo XXI”, defendió.

En este contexto, exigió a las comunidades autónomas que presenten planificaciones para tener una visión a largo plazo del sector que permita adelantarse a las tendencias del mercado. En este punto, la presidenta de la Deputación tiene “clarísimo” que las TIC son fundamentales para el futuro del sector, ya que hay que analizar los datos para saber, por ejemplo, “qué pasa con el transporte público o con los residuos cuando se multiplica por 10 el número de personas en un territorio”.

Por otra parte, no quiso cerrar su intervención sin hacer una llamada colectiva a “aprovechar este momento extraordinario que ofrecen los fondos Next Generation y que no va a volver a estar aquí puede que nunca”.