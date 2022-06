O Estradense acadaba o obxetivo da permanencia na Terceira RFEF a falta de varias xornadas para o remate da tempada. Entrenador, presidente e plantilla valoraron positivamente a campaña deste ano, aínda que recoñecían que remataron coa sensación de poder acabar máis arriba na clasificación final.

Relevo no banquillo

Despois de cinco anos á fronte do banquillo, o clube emitía un comunicado oficial anunciando a saída do técnico Alberto Mariano. O exlateral da SD Compostela, José Ingnacio Fernández “Nacho” foi o elexido para tomar o relevo na dirección técnica do clube estradense. Nacho ten experiencia como adestrador en equipos como o Cerceda, Ordes ou Alondras.