Atención personalizada, máxima calidade nos servizos, e relación calidade-prezo. Son os tres puntos clave nos que se basea a filosofía de traballo de Limpiezas Castedo e Hijos. A firma estradense, que recentemente mudou as súas oficinas á rúa Avenida Benito Vigo, aposta firmemente polo respeto do medio ambiente, e por eso empregan microfibras e produtos co certificado de etiqueta ecolóxica comunitario. O seu persoal altamente cualificado dispón de CPL (carnet profesional de limpeza), e son socios da Asociación Provincial de empresarios de limpeza de edificios e locais de Pontevedra (AELPO).