Lo hemos oído muchas veces: "nuestra piel tiene memoria", y en Senza by Jacinto López saben lo importante que es tratarla adecuadamente cuando llega el sol estos de estos últimos días.

Encontrar una crema de protección solar adaptada a nuestras necesidades es clave para poder protegerla ante las radiaciones más fuertes: "No se trata de ir a la farmacia y coger la primera crema solar que veamos, tenemos que conocer nuestra piel”.

En la clínica de Villagarcia tienen todo tipo de productos para los diferentes tipos de cutis que hay: “La gente busca protección, sí, pero también evitar la aparición de manchas; otros tienen la piel grasa y necesitan cremas que son menos oleosas y dejan la piel algo más seca... Hay cremas “normales”, pero lo habitual es que la gente acuda a por tratamientos más específicos”. Y es que es muy importante poder contar con profesionales que saben lo que es más adecuado para tu tipo de piel. Si el mes pasado hablábamos de preparar la dermis para los cambios de tiempo, ahora pasamos al siguiente paso: el de la protección.

En Senza by Jacinto López no solo se encargan de realizar tratamientos en cabina, también venden productos para que te lleves a casa y continúes el cuidado de tu cuerpo desde tu propio hogar. “Nuestra piel tiene memoria” nos cuentan: “Por eso, para nosotras, es importante transmitírselo a todas las clientas y sensibilizar a la sociedad del uso de la protección adecuada en los momentos adecuados”. Cuidar la piel ahora puede evitar problemas más graves en el futuro, no solo en el plano estético, también en el de la salud. Contar con ayuda para encontrar la protección adecuada a nuestras necesidades (15, 30, 50...) es clave.

Si además de proteger la piel quieres mimarla y rejuvenecerla, Marcas como Mesoestetic tienen también cremas solares con antienvejecimiento: “Al fin y al cabo, una piel protegida de los rayos ultravioleta es también una piel joven”.