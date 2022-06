Operarse de la vista es una buena opción para corregir problemas de miopía, hipermetropía, astigmatismo o la presbicia y no depender de gafas ni lentillas. Quienes ya se han operado dicen que es la mejor decisión por la calidad de vida que supone poder ir a la playa, nadar, hacer deporte, viajar, conducir, o leer la pantalla del móvil, sin preocuparse de gafas o lentillas.

Claves para liberarte de gafas y lentillas

La primera es que si estás cómodo con tus gafas y lentes de contacto nuestro consejo es que sigas como estás, pues los inconvenientes de la cirugía son mínimos pero el riesgo no es cero. Pero si estás cansado de tus gafas, o incómodo con tus lentillas, operarse de la vista te merecerá la pena.

La operación de miopía es rápida, segura, indolora y con muy buenos resultados. Pero operarse de la vista no es algo banal, es una decisión importante. Te damos las claves para ayudarte a tomar una decisión que marcará un antes y un después en tu calidad de vida.

1. Desconfía de la publicidad excesiva y precios low-cost.

El precio como factor de decisión

Si bien el precio es un factor a considerar, no debe ser el primer factor a tener en cuenta sin antes haberse informado sobre: ¿Quién te va a operar? ¿Con qué tecnología cuenta? ¿Cuál es la técnica más adecuada para tu caso en particular?

El precio de la operación de la vista en Vigo y Pontevedra, o en cualquier otro lugar, varía en función del prestigio del cirujano y la técnica de cirugía, la tecnología láser que se necesita, o el tipo de lente intraocular a implantar.

2. El precio más bajo no es el mejor factor de decisión

Publicidad oportunista

Si buscas información en internet para vivir sin gafas, verás información de clínicas oftalmológicas serias, pero también verás clínicas que hacen campañas de publicidad oportunistas. Si consultas su web, verás que lo primero que aparece en su portada son “sus ganas de vender”: “Vive sin gafas por 800€ (o menos), y además ahora con descuento ...y consulta gratuita”. Si te estás planteando la cirugía para liberarte de las gafas y lentillas y tu decisión va a estar basada en conseguir el precio más barato, adelante. Por 800€, o menos, te operaran con cirugía láser.

Pero, ¿qué técnica láser? La que se hacía hace 30 años (Lasik con corte con cuchilla). Posiblemente no te dirán que te operarán con un láser que para corregir las dioptrías es preciso que el cirujano realice antes un amplio corte de 20 mm, manualmente con un instrumento mecánico con cuchilla, y levantar una capa de la córnea. Con Lasik hay muchos pacientes contentos, pero hay más pacientes descontentos que con otras técnicas más modernas, sobre todo por las secuelas de ojo seco y los riesgos al cortar y levantar la córnea.

En la consulta previa a la cirugía deberían informarte de las diferentes técnicas posibles, y de la más adecuada para ti. Pero seguramente que no te informarán de que hay otras técnicas de cirugía láser ocular más avanzadas como Femto-lasik (Lasik en el que el corte se realiza con un segundo láser) y Smile que corrige la miopía sin levantar la córnea. El precio de estas es más elevado porque precisan de un láser de última generación, pero las ventajas sobre Lasik son claras.

La técnica de cirugía de miopía con lente intraocular tiene un precio mayor que las técnicas láser, pero muchos pacientes se deciden por esta opción cuando se les explica las ventajas sobre la cirugía con láser.

3. Tus ojos son para toda la vida. Elige la mejor clínica, el mejor cirujano

La cirugía no es igual en todas las clínicas.

Si te planteas operarte el primer factor a tener en cuenta es la Clínica y el cirujano. Operarse de la vista es una decisión importante y te aconsejamos que elijas lo mejor.

Elige un cirujano de prestigio con amplia experiencia y con la tecnología más avanzada.

Los doctores Villoria, oftalmólogos en Vigo y Pontevedra, son referencia en Galicia en el campo de la Oftalmología por el prestigio de su equipo, ofrecer todas las especialidades y contar con la última tecnología. Les avalan de 30 años de experiencia.

4. La experiencia y la mejor tecnología marcan la diferencia en los resultados

Amplia experiencia

En Clínica Villoria nos avalan más de 30 años de experiencia y más de 150.000 pacientes que han pasado por nuestra clínica de Oftalmologia en Pontevedra y Vigo. En cirugía refractiva para no depender de gafas y lentillas su experiencia es muy amplia, desde que surgió la cirugía refractiva por los años 90. La doctora Carmen Villoria es pionera en Pontevedra, lleva realizando cirugía refractiva desde hace más de veinte años, y la segunda generación de Villoria oftalmólogos, los doctores Daniel y Alvaro Villoria, cuentan ya con más de diez años de experiencia.

5. En Clínica Villoria la cirugía láser lásik ya pasó a la historia

Cirugía láser de miopía

Desde que en los años 90 apareció el láser para operar la miopía mediante la técnica PRK Y lásik, la tecnología ha evolucionado. “En nuestra clínica la cirugía láser lásik ya pasó a la historia”, manifiesta la doctora Carmen Villoria, y añade “Aunque haya muchos pacientes satisfechos que operé con la técnica lasik, desde hace más de 10 años no realizamos esta técnica por las secuelas de ojo seco y los riesgos que conlleva el amplio corte en la córnea que es necesario realizar para que actué el láser

6. Relex Smile es la cirugía láser de miopía más moderna

La tecnología láser más avanzada en Galicia solo está disponible en Clínica Villoria y otro centro de A Coruña para realizar las técnicas de cirugía láser Femto-Lasik, y Rellex Smile, que es la técnica más moderna de cirugía láser de miopía, no precisa cortar ni levantar la córnea con las ventajas que esto conlleva..

7. Cada vez se operan más pacientes con lente intraocular

Cirugía de la miopía con lente intraocular

La cirugía de la miopía con lente intraocular ICL es una gran alternativa a la cirugía láser. Durante años hemos asistido al “boom” del láser, y durante mucho tiempo las lentes ICl estaban reservadas para determinados casos que el láser no podía corregir. Pero la tendencia ha cambiado porque los excelentes resultados de las lentes ICL y sus grandes ventajas sobre la cirugía láser compensan el precio más alto de esta cirugía. Los doctores Villoria están entre los cirujanos de Galicia que tienen más experiencia en cirugía de miopía con lente intraocular. Consideran, como muchos oftalmólogos, que las lentes intraoculares ICL son el procedimiento de primera elección en muchos pacientes para corregir la miopía, hipermetropía y astigmatismo.

8. Las lentes ICL ofrecen grandes ventajas sobre la cirugía láser

Ventajas de las lentes intraoculares ICL

La lente intraocular ICL es similar a una lente de contacto flexible, y se introduce inyectada y plegada en el ojo a través de una microincisión que no precisa sutura. La cirugía es muy cómoda y la recuperación visual casi inmediata. “Actualmente la mayoría de nuestros pacientes optan por la cirugía con implante de lente intraocular ICL a pesar de tener un precio superior cuando les explicamos las ventajas sobre la cirugía láser,”, expone el doctor Alvaro Villoria cirujano oftalmólogo experto en cirugía refractiva,

Permite tratar cualquier graduación, incluso operar a pacientes no aptos para cirugía láser. No produce ojo seco y la córnea queda intacta y más resistente. Son perfectamente toleradas de por vida, pero si fuera necesario, por cualquier problema visual en el futuro, se pueden retirar y el ojo quedaría como estaba antes de haberse operado. Y la calidad visual es superior a los procedimientos de corrección láser, sobre todo en defectos refractivos de alta graduación.

9. “En Clínica Villoria estudiaremos tu caso y buscaremos la mejor solución”.

¿Podré operarme? ¿Qué técnica es mejor?

Son dos de las preguntas más frecuentes. “No todos son aptos para esta cirugía, y no hay una técnica ideal para todo el mundo, ni en todas las clínicas se hace la misma técnica” expone el doctor Daniel Villoria, cirujano oftalmólogo experto en cirugía refractiva, y añade Si estás pensando en olvidarte de gafas y lentillas, estudiamos tu caso, y tras una información rigurosa de las ventajas e inconvenientes te aconsejaremos la técnica más apropiada para tu caso en particular. Y si no estamos seguros de tener éxito y conseguir el resultado que tu esperas, no te operamos por muchas ganas que tengas de liberarte de gafas y lentillas”.

