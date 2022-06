El mes pasado, la Dra. Nora Cueto, especialista en ortodoncia, colegiada 36001051 y colaboradora de la clínica Vitaldent Cangas nos contaba en el artículo publicado las ventajas de corregir la posición y alineación de los dientes con ortodoncia invisible.

Lo que más destaca en este tipo de ortodoncia, además de la calidad estética que se consigue con los alineadores, casi imperceptibles a la vista, es la comodidad que ofrece este tipo de tratamiento al paciente. Ya que "aunque tiene que llevar las férulas las 22 horas diarias de promedio, puede retirarlas para comer e higienizarse, por lo cual sus hábitos no se ven modificados en ningún momento. Las férulas ejercen presión, ayudadas por el uso de ataches, colocados estratégicamente en los dientes y del mismo color que estos, para poder corregir la posición y lograr una sonrisa no solo estética, si no también saludable, y evitar problemas futuros de encías, caries y dolores de articulación".

Solo por pedir tu cita de valoración te regalan una limpieza, un kit dental y, hasta el 30 de junio, un 15% de descuento en tu tratamiento de ortodoncia invisible

Si quieres saber si pueden solucionar tu problema con este tipo de ortodoncia, este mes de junio ofrecen un estudio con valoración completa en clínica, para determinar qué tipo de tratamiento es adecuado para ti.

"El proceso es muy sencillo: al acudir a la clínica te tomaremos los datos personales y médicos, realizaremos sin ningún coste las radiografías necesarias y la doctora podrá solucionar tu problema de acuerdo con el diagnóstico. Todo esto es totalmente gratuito para el paciente".