Despois de dous anos de suspensión por mor da pandemia, a Feira da Sidra volve á Estrada, e faino por todo o alto. O evento, que acada a súa novena edición, celebrarase mañá sábado, e contará coa participación dun total de 21 lagares diferentes, a maioría nacionais, pero que tamén poderá presumir dun carácter internacional coa presenza de produtores chegados de Francia, Inglaterra, Alemaña e Portugal.

Do mesmo xeito que aconteceu coa celebración da Festa do Salmón, a Feira da Sidra recuperará o seu formato habitual prepandemia. Deste xeito, a xornada arrincará arredor das 12.00 horas, coa tradicional degustación popular na Praza do Concello. No evento estarán presentes as firmas locais Rabiosa, Peroja, L.P., Camino e Ribela, ademáis das galegas Cfea Guísamo, Andina PS, Val de Traba y Maeloc. Dentro do ámbito estatal, participarán as marcas Guerrilla Importes, Sidra Kuartago, Cabueñes, Solleiro, Carral, Somarroza, Astarbe e Bereziartua. A representación internacional virá da man da portuguesa Sidrada, as francesas L’Maitre e Manoir du Kinkiz, a inglesa Burrow Hill, e Kelterei Heil, que ten sede en Alemaña.

A degustación estará amenizada polo grupo tradicional A Roda, que animará aos presentes co seu percorrido polo folclore galego.

Xa pola tardiña, sobre as 19.00 horas, reanudarase a cata de sidra ata esgotar as existencias. Tamén se fará entrega do Grolo de Ouro

Tradición estradense

Aínda que a elaboración de sidra en A Estrada poida semellar algo recente,o certo é que esta bebida conta cunha gran tradición aínda que deixara de consumirse anos atrás. Gracias ao esforzo dos produtores locais, a sidra estradense conseguíu recuperar a súa importancia na comarca e na economía local.

Ribela, empresa familiar sostible estradense, utiliza mazás autóctonas para a elaboración da súa sidra. Trátase de froitos locais e ancestrais procedentes de cultivos ecolóxicos propios. Variedades como a Rabiosa, a Raida, Marafouza, Freixerana ou Pimienta forman parte dese patrimonio de ata catrocentas variedades diferentes propias de Galicia.

L.P. elabora sidra en A Estrada con pomares que proceden da súa propia plantación. O seu propietario, José Antonio López, foi o principal impulsor do crecemento que tivo a sidra nos últimos anos en A Estrada.

O lagar Camino, sito no Val do Ulla, é unha sidra de mazá natural, de cultivo ecolóxico e sen sulfitos engadidos, elaborada con mazás de Galicia das variedades Regona, Raxao e Teórica, recollidas no seu punto óptimo de maduración tardía. A sidra Camino viste cunha bonita cor amarela dourado, presentando unha lixeira turbidez como garante dun proceso totalmente natural.

Peroja está situada a 340 metros de altitude, dende onde existen unhas excelentes vistas do Val do Ulla. Este lagar familiar comeza a súa andadura facendo sidra para consumo propio, e en 2016 nace sidra Peroja.

Rabiosa sitúa as súas primeiras parcelas na parroquia de Callobre, onde é a variedade orixinal que dá nome aos produtos que se fabrican actualmente, que é a variedade “Rabiosa”. Contan con parcelas en Pardemarín, onde se atopan as instalacións de sidra artesanal. Producen mazás de diversas variedades como Ernestina, a Durona, Coloradona, de a Riega Regona, Raxao, Clara ou Rabiosa entre outras. Toda a produción está identificada e certificada por CRAEGA como un produto orgánico.