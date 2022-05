Unha das grandes fortalezas da Aceleradora de proxectos turísticos da Xunta de Galicia é a dos equipos que respaldan a iniciativa. Por unha banda, o equipo humano de mentores e profesores especializados nas grandes áreas de coñecemento, precisas para as startups que están a moldear as súas ideas innovadoras para saír con garantías aos mercados. Pola outra, as das empresas tractoras dos distintos sectores que apoian este programa de aceleración autonómico e xogan un papel fundamental no desenvolvemento das propias iniciativas.

"Unha mostra do ecosistema innovador galego, con destacadas firmas do sector turismo e grupos hoteleiros"

A rede de capital privado que ten representación dentro da iniciativa autonómica medrou nesta edición con respecto á inicial. Todas as tractoras de 2021 repiten experiencia. A elas hai que engadir outras que teñen xa un espazo propio no programa deste ano. O networking que se produce ao poder contactar os dous extremos da cadea é altamente valorado polas startups e tamén polos propios representantes do ecosistema, xa que esa conexión pode abrir sinerxías de alto valor no presente, pero sobre todo no futuro.

As empresas tractoras supoñen unha mostra representativa do ecosistema innovador galego. Existen destacadas firmas do sector turismo e grupos hoteleiros (Silman, Grupo Hotusa, OCA Hotels, Carrís Hoteles, Caldaria, ALDA Hotels, ATTICA 21 Hotels, Fianteira Turismo, Viajes Viloria), firmas TIC (Pilgrim, Altia, Dos Espacios, Plexus, Dos Valor, ITC Ménsula, Bahía Software, Auren, Imatia Innovation) e alimentación/produtos enogastronómicos (Cash Record – Vegalsa Eroski, San Simón da Costa, Bodegas Granbazán, Terras Gauda, Martín Códax, Altos de Torona), que aportan valor diferencial para os finalistas e para a propia iniciativa.

Xunto a estas firmas, comparten respaldo á iniciativa da Xunta de Galicia fondos de investimento como Conexo Ventures Capital, K-Fund ou Kibo Ventures.

Esta figura empresarial é clave dentro da Aceleradora. Tanto é así que o Investor´s Day co que se clausura o programa de aceleración considérase o colofón da edición e a saída real aos mercados das distintas solucións aceleradas.

Entidades colaboradoras

A Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia é a impulsora da Aceleradora. Nun papel fundamental de apoio aparecen tamén unha serie de organismos e asociacións profesionais que están detrás deste gran proxecto turístico: o Centro Superior de Hostelería de Galicia (onde está a sede da propia Aceleradora), o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), a Axencia Galega de Innovación (Gain), XesGalicia, o Clúster TIC Galicia e o Clúster Turismo de Galicia, a Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia (AJE), a Asociación Galega de Axencias de Viaxes (AGAVI), a Asociación de Turoperadores Receptivos de Galicia (Atrega), o Grupo Nove, a Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia, o Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia (CPEIG) e a Confederación de Empresarios de Galicia (CEG).