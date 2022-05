La capacidad auditiva, como explica Ubiaga, puede contribuir al modo de desenvolverse en la vida diaria, con familiares, amigos y compañeros. Es de gran importancia darse cuenta de la posibilidad de tener limitaciones para oír, y buscar un tratamiento lo antes posible para enfrentarse a la pérdida auditiva de forma efectiva.

La pérdida auditiva no tratada puede afectar negativamente a tu vida social, teniendo una calidad de vida menor, puede causar angustia y/o deterioros cognitivos como la demencia.

No oír bien supone una barrera para comunicarse y para disfrutar de una vida social con los demás.

Recuperar la audición elimina barreras sociales, porque quienes las sufren se aíslan del entorno simplemente porque no oyen las conversaciones. En los niños es aún más importante porque afecta a su escolaridad y desarrollo del lenguaje, individual y social, por lo que hay que ser especialmente sensibles con ellos.

Por ello, una de las experiencias que más me ha marcado y recuerdo siempre con mucho cariño, incluso con emoción, nos relata Ruth Ubiaga, es de haber podido formar parte del crecimiento y desarrollo de un niño, para desenvolverse en la vida, poder estudiar al mismo ritmo que sus compañeros, jugar sin aislarse del resto, disfrutar de los sonidos de su alrededor, y sobre todo que su entorno pudiera comunicarse con él sin problema. Ese niño hoy es un chico de 22 años que está en la universidad estudiando derecho sin problema.

Romper el estigma de la pérdida auditiva

La pérdida auditiva es uno de los tres aspectos más estigmatizantes del envejecimiento con un 35%, después de la demencia (54%) y la fragilidad (40%) según el último estudio realizado por el Grupo Audika y YouGov. Además, investigaciones recientes demuestran que la mayoría de las personas que no buscan tratamiento para sus problemas de audición tiene algún tipo de "prejuicio" hacia la pérdida auditiva.

Por lo tanto, superar este estigma es esencial para ponerle una solución.

“Al igual que las gafas se quitaron de encima el estigma y han pasado a convertirse en un complemento de moda, los audífonos poco a poco también lo van superando. Debemos seguir trabajando para acabar con el prejuicio de que los audífonos son sólo para personas mayores, porque es un problema que afecta a todas las edades”, Señala Ruth, como experta en audición.

Hoy en día las prótesis auditivas son prácticamente invisibles. Solo en los casos más complicados, por la severidad de la pérdida o por la intolerancia a los audífonos por distintos motivos deben de colocarse audífonos más visibles, pero gracias a la tecnología actual son capaces de reducir su tamaño a la vez que mantiene un diseño estético.

¿Cómo cuidar nuestra audición?

La pérdida auditiva suele estar vinculado a la edad. Por ello, desde Audika recomendamos revisar la audición a partir de los 50 años, especialmente cuando hay una herencia familiar de hipoacusia. No es necesario notar que no se oye en cuanto a cantidad, basta con percibir que no se entienden bien las conversaciones, para que nos hallemos ante una posible pérdida auditiva.

Una de las principales señales de alarma salta al subir el volumen de la televisión y tener una gran dificultad para seguir una conversación con amigos y/o familias o decir constantemente a los demás que repitan lo que han dicho y falta de entendimiento en una conversación.

Otra de las señales más comunes es no percibir los sonidos agudos como el sonido del timbre o el ruido del teléfono y la incapacidad de mantener conversaciones en entornos ruidoso.

Muchos casos de pérdida auditiva pueden prevenirse, una alimentación sana y equilibrada es importante para el oído. El aporte adecuado de vitaminas y de nutrientes beneficia su correcto funcionamiento. Evitar cualquier sonido por encima de los ochenta decibelios ya que es potencialmente nocivo para los oídos y seguir buenas prácticas es esencial para cuidar de nuestra salud auditiva.

Mimar tus oídos es nuestro lema, cuidar de tu audición es fundamental, concluye Ruth.

Por ello, si tienes algún síntoma o conoces a alguien que muestre signos de pérdida auditiva, recomendamos visitar a un experto en salud auditiva y realizarse un examen auditivo completo para diagnosticar cuál es la causa y tratar de resolverla.

Encuentra tu centro auditivo Audika más cercano para un estudio auditivo gratuito.

Audika Vigo// Dirección: Rúa María Berdiales, 14, Vigo y Calle Barcelona, 81, Vigo.//Teléfono: 986 31 95 47