As festas de Santa Rita regresan libres de restriccións, con atraccións, gastronomía e concertos, este ano con La La Love You. Despois de dúas edicións marcadas pola crise sanitaria, Vilagarcía recupera este ano as festas de Santa Rita no formato prepandémico.

A chegada da "nova normalidade" queda reflectida nun programa de festas que non precisou cortes nin adaptacións, e que recupera a súa esencia e todos os atractivos de sempre: as atraccións no Ramal, o ambiente de romería coas pulpeiras en Vistalegre e o tradicional concerto gratuito da Xunqueira. "Santa Rita regresa con ilusión, sen tapabocas, aforos nin distancias de seguridade, e cun programa cheo de actividades lúdico festivas", destacan dende o Concello. Actividades organizadas polo departamento que dirixe Sonia Outón e co obxectivo especial de estar a altura da celebración comunitaria pola que os vilagarciáns e os veciños da contorna levan dous anos agardando. Os nenos e nenans volverán a ocntar coas tradicionais atraccións, carruseis e cochiños na zona do Ramal. Asímesmo, tamén regresan ás rúas da cidade os postos de venda ambulante, como son as clásicas pulpeiras e rosquilleiras, que se colocarán nas inmediacións de Vistalegre. En canto aos actos relixiosos e procesións das festas de Santa Rita, estes tamén se recuperan por completo tras a pandemia, sen restriccións de capacidade e sen reserva de entrada. E como sempre, un concerto de balde achegará a Vilagarcía a un dos grupos de éxito do panorama nacional, e este ano será nada menos que La La Love You, a banda revelación do espectáculo musical español do último ano. En resumen, un grupo con máis de 700 semanas no top do máis streameado en España, Premio MTV a Mellor Artista Español en decembro de 2021. O público poderá disrutalos ao estilo prepandémico: de pé, sen máscaras, sen distancias nin aforos. E con moita alegría.