Dende o venres 20 ata o luns 23, Vilagarcía de Arousa estará chea de actividades para desfrute dos autóctonos e visitantes. A Feira Celta dá o pistoletazo de saída das actividades adicadas a Santa Rita, comezando o venres 20 ás 18 horas coa apertura do mercado e os postos de artesanía. A partir de entón, abrirá todos os días de 11h da mañá ás 23:30 da noite. Ademais, este mercado inclúe unha zona de xogos tradicionais, aberta polas mañás de 12h a 15h e polas tardes de 18h a 22h.

Xunto ás animacións e os obradoiros infantís que inundan as rúas e o mercado, temos pasacalles compostos por bandas de gaitas e música celta: o sábado 21 correrá a cargo do grupo "Son de Lugh". Tamén haberá lírica, coa Banda de Música de Vilagarcía de Arousa, dirixida por Suso Nogueira e a súa Bela Música, coa sorpano Marina Penas e o tenor Quintín Bueno.

O sábado ás 22h terá lugar unha actividade moi peculiar, coa Cerimonia de Vodas Celtas. O Druída, acompañado, como non, de música en vivo, realizará o rito das vodas a tódalas parellas anotadas para o evento (podes reservar un sitio enviando un mail a xemacomunicación@mundor.com).

A música e o amor non rematan aí, xa que o sábado é o día grande, e o concerto de balde de La La Love You comezará ás 23h no Parque da Xunqueira.

Postos, animación, música e ata proxeccións de cine: todo o que acompaña ás festas de Santa Rita 2022

O domingo 22 comeza cunha dosis de deporte: ás 9h, no Campo de Fútbol Municipal da Pelada, xogarase o I Torneo Santa Rita Fútbol 8 Alevín - Benxamín.

E ás 18h arranca o Festivaliño on the Road, na Praza Ravella, onde se proxectarán unha serie de curtametraxes infantís que culminarán coa película gañadora dun Goya, 'Valentina' (ás 21h).

Proxeccións de curtametraxes para nenos: "Valentina" O domingo 22 as 21h e o luns 23 as 20h, dentro do “Festivaliño on the road: 2022”, na Praza Ravella, realizaránse proxeccións audiovisuais de carácter infantil. Un exemplo é a película Valentina, gañadora dun premio Goya a Mellor Película de animación: Valentina soña con ser trapecista, pero cre que nunca poderá conseguilo por ter síndrome de Down. A súa Avoa -que lle ensina a xogar ao xadrez e unha chea de cancións- anímaa sempre a seguir adiante: “Se as eirugas conseguen converterse en bolboretas, nada é imposible. Nunca debemos perder a ilusión nin as ganas de aprender; mírame a min, eu aínda estou decidida a ser directora de orquestra algún día!” Pero a nena non está moi convencida, pensa que un verme é demasiado noxento para converterse en bolboreta.

Ademais, ás 19h terá lugar o VI Encontro Folclórico Santa Rita coa Asociación Cultural Nós de Sobradelo, o Grupo de Baile e Música Tradicional Tahume e a Compañía de Danza Fran Sieira (coreógrafo do tema "Terra" das Tanxungueiras). Este ano o encontro folclórico mestura baile galego tradicional e contemporáneo, e ao final do encontro as tres formacións bailarán o tema Terra, animando ao público a seguilos.

Por suposto, unhas festas de Santa Rita non estarían completas sen as súas procesións, e así, ás 20h da tarde do domingo, a procesión sairá do Convento de Vistalegre, cun recorrido que inclúe a Rúa Castelao, Praza de Galicia, Rúa Conde Vallellano, Rúa Juan García, Rúa Valentín Viqueira e Avda. da Mariña.

Entre os pasacalles organizados por grupos de gaitas coma o Grupo de Gaitas Froallo de Vilagarcía, Grupo de Gaitas Nós de Sobradelo e as Pandareteiras Cantareiras Bulideiras de Fontecarmoa, chegamos ao luns 23, que remata o programa de actividades (aínda que o deporte seguirá ata o Torneo de Santa Rita Rugby do día 28).

Todos os horarios e localizacións, así como información máis detallada, poden consultarse na web do Concello de Vilagarcía de Arousa, aínda que a mellor forma de descubrir todo o que ofrece a edición das festas de Santa Rita de 2022 é achegarse para visitala un mesmo.

Disfrutemos dunhas romerías que, por fin, saben a nova normalidade.