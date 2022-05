A proposta de O Xulia para esta Festa do Salmón poderase saborear na xornada do sábado. Dende as cociñas deste emblemático establecemento propoñen unha lámina de cabaciño cociñado ao vapor e recheo de salmón, bechamel e verduras, gratinada con queixo San Simón. O Xulia tamén ofrecen durante esta fin de semana, as súas clásicas propostas, tales como a empanada de salmón ou o salmón ás Rías Baixas, así coma outro tipo de pratos especiais para levar. Con máis de 20 anos de traxectoria, O Xulia ven dende o ano 1999 ofrecendo almorzos, xantares e ceas cos mellores peixes, mariscos, carnes, verduras, bocadillos, hamburguesas e pratos combinados, apostando sempre polo trato familiar e cercano para sentirnos coma na casa.

Máis info: Avda. de Santiago 12. 36680 A Estrada/ Tel. 986571540/ Email: reservas@oxulia.com