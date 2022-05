Sito na coñecida como Praza da Farola, Restaurante La Bombilla é un establecemento familiar en funcionamento dende o ano 1961 como hospedaxe e restaurante. A súa céntrica situación, o seu trato familiar e a boa cociña tradicional contribúen a que hoxe en día siga a ser un dos locais de referencia da capital estradense. Ofrece durante todo o ano menú do día e servizo á carta, así como servizo de comidas para levar. Ademáis conta con servizo de aloxamento cun total vinte habitacións totalmente equipadas con cuarto de baño, televisión, teléfono e conexión a internet.

Un clásico do Salmón

Restaurante La Bombilla non podía faltar a súa cita puntual coa Festa do Salmón en A Estrada. A súa proposta para este ano na ruta de tapas consiste nunha Tosta con queixo, salmón marinado e vinagreta con froitos secos, unha proposta que, de bo seguro, non deixará indiferente a ninguén.

Pza. de Galicia 5 , 36680 A Estrada | Tel. 986570335 Email: info@labombillahr.es