Galicia suma e segue na súa firme aposta polas vantaxes competitivas da exportación para o tecido produtivo autonómico a través da súa Estratexia de Internacionalización 2021-2025, con récord histórico de vendas ao exterior no pasado exercicio 2021. Por valor de 25.000 millóns de euros, supuxeron un incremento do 21,1% con respecto ao 2020.

Agora, a Xunta de Galicia quere continuar esta senda de crecemento e vén de activar unha nova convocatoria dos programas Galicia Exporta Empresas e Galicia Exporta Organismos Intermedios. De modo conxunto, estas liñas de apoio suman 7,5 millóns de euros para impulsar a internacionalización do tecido produtivo galego. Apoios que permiten a realización de accións de promoción exterior xeradoras de vantaxes competitivas e que incidan na proxección e posicionamento das empresas galegas en diferentes mercados internacionais.

Os apoios cobren o 70% do gasto máximo subvencionable de 130.000 euros para facilitar os plans de internacionalización

Neste sentido, o Galicia Exporta Empresas conta cun orzamento de 5 millóns destinado a proxectos individuais, mentres que o Galicia Exporta Organismos Intermedios suma 2,5 millóns para apoiar iniciativas colectivas coordinadas por agrupacións empresariais. O obxectivo é impulsar tanto actividades de difusión como a participación en eventos expositivos no exterior e accións de prospección internacional.

Prazo de solicitude aberto ata o 24 de maio

O Goberno galego, a través do Igape, ten aberto o prazo de presentación de solicitudes para ambas as dúas convocatorias ata o vindeiro 24 de maio. Os apoios cobren o 70% dun gasto máximo subvencionable de ata 130.000 euros, facilitando e promovendo plans de internacionalización que inclúen, entre outras accións, a participación en iniciativas de promoción internacional ou a planificación de axendas de contactos e seguimento de clientes no exterior.

Marisa Barreiro » Enriel “Galicia Exporta foi a oportunidade que precisabamos para crecer” Marisa Barreiro é directora de Finanzas e socia de Enriel, con máis de catro décadas de percorrido na industria do metal. A peme viguesa, que conta con catro delegacións en España (Vigo, A Coruña, Castela e León e Asturias) e outra en Portugal, é unha das beneficiarias do programa de axudas Galicia Exporta Empresas. – Cando e por que decidistes optar a Galicia Exporta Empresas? – O ano pasado foi a segunda vez que solicitamos participar neste programa. Cando soubemos que a Xunta estaba a apoiar a exportación das pemes galegas, nin o pensamos. Para nós, era moi importante Portugal e estas axudas representaban a oportunidade que precisabamos para crecer no país luso. – Que accións puidestes levar a cabo a través do programa? – A feira EMAF é a máis importante de Portugal para o sector do metal. Expoñer alí pode ascender a un custo de 60.000 mil euros entre o aluguer do espazo, o deseño de stand, etc… Galicia Exporta Empresas axudounos a participar no evento e a aumentar a nosa carteira de clientes no país veciño. – Como foi a experiencia? – Moi favorable. A nosa presenza en Portugal está a experimentar un crecemento exponencial e temos claro que imos repetir tanto na feira coma na solicitude das axudas. – Que vantaxes achega a exportación ás pemes galegas? – Todo o que sexa abrir mercado é interesante, cun crecemento de vendas para a empresa, ademais das vantaxes competitivas derivadas da diversificación. En concreto, Portugal é un destino moi cómodo en termos de loxística para as pemes da comunidade.Unha economía en crecemento con grandes oportunidades en xeral e, en particular, para o sector do metal. O propio negocio pedíanos dar ese paso. – ¿Cal é a importancia do impulso público ás actividades de difusión? – Participar en feiras internacionais supón un escaparate chave para as empresas, tanto se estás a empezar como se xa estás no mercado, para consolidarte. Poder presentar os teus servizos ante todo un sector é unha gran oportunidade, pero tamén require un investimento importante, por iso é tan interesante contar con axudas públicas.

Máis de 500 empresas apoiadas en 2020

Cómpre destacar que, na convocatoria do 2020, as dúas liñas beneficiaron a un total de 509 empresas, mobilizando máis de 10 millóns de euros. Así, o Galicia Exporta Empresas promoveu 244 plans de internacionalización, estando o 71% das accións dirixidas ao mercado europeo, encabezado por Alemaña. Fóra de Europa destacou Estados Unidos, co 9% do total de accións aprobadas.

Pola súa banda, o Galicia Exporta Organismos Intermedios promoveu 185 proxectos correspondentes a misións directas ou visitas a feiras no estranxeiro (46,7%), a participacións como expositores en feiras internacionais (24,5%) ou a misións inversas desde o estranxeiro de importadores, distribuidores, medios de comunicación e outros prescritores (13,6%).Por mercados, as empresas amosaron a súa preferencia por países da Unión Europea -Alemaña sumou o 17% do total-, mentres que fóra de Europa destacaron os Estados Unidos, cun 10% das accións de promoción aprobadas, e México (4%).

Estratexia de Internacionalización

As dúas liñas compleméntanse co Galicia Exporta Dixital, que vén de pechar unha nova convocatoria cun importe de 4,4 millóns de euros, adaptada ás necesidades provocadas pola covid-19 para facilitar a reactivación do tecido empresarial galego e a mellora da competitividade no actual contexto económico.

Todos estes programas enmárcanse na nova Estratexia de Internacionalización de Galicia 2021-2025, que ten como principais claves a aposta pola dixitalización e a diversificación dos mercados exportadores. Unha estratexia que busca que as compañías galegas multipliquen por tres as exportacións a América do Norte, e dupliquen as súas vendas a América do Sur e Asia, ademais de incrementar en máis dun 25% as exportacións ao Reino Unido.

