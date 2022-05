Rodeiro recupera o seu exitoso concurso de tapas, Rodeiro de Tapas, acadando así a súa novena edición. Desta volta, un total de 13 establecementos participarán no certame, superando así os inscritos en anos anteriores. A cita gastronómica celebrase durante esta fin de semana e mais na ponte das Letras Galegas, os días 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 e 17 de maio.

As elaboracións poderán degustarse durante esta fin de semana na ponte das letras galegas

Horarios e prezos

O prezo das tapas serán a partir de 2 euros, e os horarios nos que se poderán degustar serán os seguintes: venres 6 de 19.00 a 23.00 horas; sábado 7 de 13.00 a 15.00 e de 19.00 a 23.00 horas; domingo 8 de 13.00 a 15.00 horas; venres 13 de 19.00 a 23.00 horas; sábado 14 de 13.00 a 15.00 horas e de 19.00 a 23.00 horas; domingo 15 de 13.00 a 15.00 horas; luns 16 de 13.00 a 15.00 horas e de 19.00 a 23.00 horas, e martes 17 de 13.00 a 15.00 horas.

Por sexto ano consecutivo, o xornalista gastronómico José Manuel García, do programa “Comer e Falar”, será el coordinador do concurso de tapas rodeirense. Como xa acontecera en anteriores edicións, os promotores del concurso apostan polo asesoramento profesional para os locais participantes, contando desta volta cos chefs Iván e Jesús Méndez, que participaron en cinco edicións como finalistas do Concurso Nacional de Pinchos de Valladolid representando a Galicia. Os irmáns Méndez percorreron hai unhas semanas os distintos establecementos participantes para aconsellar sobre as elaboracións de cada un deles: “Cachopito” do restaurante Latiza; “O noso Pastrami” de Pub Quirós; “Pizza Carnívora” de Bar Desito; “Cacheirito’s” de Casa Sánchez; “Enrola-dos” de Pub Gallaecia; “Recuncallo” de Bruxas e Curuxas; “Cunca Quente” de Cabaleiros do Faro; “Piruletiña” de As Carpinteiras; “Bacallau Serrano” de A Esmorga; “Taco Recanto Wey!” de O Recanto; “Volando Voy” de Parrillada Maranteiro; “Tente en Pie” de Bar Dacal e “Brunch Cambote” de Casa Achacán.

Agasallos e premios

O público participante navotación da mellor tapa tamén terá a súa recompensa, grazas á colaboración dos patrocinadores do evento. Unha cea para dous nun local de Rodeiro de Avega; unha cea para dous nun local de Rodeiro de Cogal; unha cea para dous de Hostal La Viuda (Trives); un lote de viños de Terra de Trives de Adega Chao do Couso; unha comida para dous de Casa Agenor (Trives); un lote de produtos de Panadería Caneda de Trives e outro de Kalekói; dous bonos de percorrido mariño no Talasoatlatlántico; un lote de produtos de Galicia Calidade; outro de Disbecom; outro de Caurelor; un lote de viño de Adega Entreosríos; unha ruta guiada para dous no Courel de Coureleando; unha noite para dous en Casa Ferreiro; un lote de Cafento con cafeteira incluida, e un cesto de coitelos de Cuchillería As Burgas. Tamén se inclúen unha noite en Hostal La Viuda de Trives, en Casa Ferreiro, en A Carabiñal (Courel) e outra en Casa Rural Costa da Egoa; unha cea para dous en A Taberna de Ourense, e lotes de viños de Bodegas Bilbaínas Viña Pomal e Disanfa.

As redes sociais volverán a ter un papel decisivo nas votacións, grazas á participación do público, que deberán empregar as etiquetas #euquerorodeirodetapas, #rodeirodetapas2022 e #galiciacalidade. Pola súa banda, o xurado profesional realizará o 7 de maio a súa valoración para repartir os seguintes premios entre os establecementos: un ano gratis de inscripción na AED e un taco universal cun xogo de coitelos de Cuchillería As Burgas para o primeiro clasificado; seis meses gratis de inscripción na AED para o segundo clasificado e tres meses de inscripción na AED para o terceiro clasificado. Este xurado profesional está formado polo propio José Manuel García, as xornalistas Susana López Carbia e Loly Gómez Oviedo, o bodegueiro José Crusat e a editora Vanesa Rivas.