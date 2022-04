Redondela é a raíña da pesca do choco dende fai máis de tres séculos. Este molusco identifica á localidade pontevedresa de tal forma que os redondelanos e redondelanas tamén teñen, como xentilicio oficial, choqueiros e choqueiras.

Cada ano, a principios do mes de maio, Redondela homenaxea ao rei das súas cociñas coa Festa do Choco. Este ano, ditas xornadas celebraránse dende o día 29 de abril ata o 8 de maio.

A alcaldesa do municipio, Digna Rivas, mostrou satisfacción ao anunciar unha edición das Festas cargada de sorpresas, con amplísima e variada programación e un marcado regreso á normalidade. Afirmou tamén que todo o choco utilizado nas xornadas será capturado na ensenada de San Simón, directamente mercado á Cofradía de pescadores: “queremos promocionar o noso producto estrella e garantizar que sexa de verdade choco de Redondela”.

Cunha enorme afluencia de visitantes, que cada edición se multiplica, preséntanse todo tipo de pratos para degustar, de todos tipos e sabores: arroz, guisos, chocos na súa tinta, empanada… Un festín para o padal que permite gozar das mellores recetas. Os hosteleiros traballan para sorprender aos comensais con recetas que mesturan a tradición e a innovación “utilizando sempre o mellor choco do mundo, dentro da mellor cultura e en definitiva, todo aquilo que nos fai sentir orgullo pola nosa vila” remataba a alcaldesa.

Rivas aproveitou tamén para recordar a figura de Jaime Villaverde Campos, un dos fundadores da Festa do Choco no ano 1987: “o recoñecemento do choco da ría, máis aló das nosas fronteiras, é grazas ao esforzo, entre outros, de Villaverde".

Un renome que acompaña ao evento estrela do municipio, onde por fin, tras o levantamento das restriccións máis severas da pandemia, tanto redondelanos coma visitantes poderán volver a verse as caras, sempre mantendo as precaucións, e recobrando a forza da vida que segundo a alcaldesa, conséguese "compartindo coa nosa xente momentos coma este".

Rutas en barco e visitas á illa de San Simón

Os dous fines de semana durante a celebración veñen con ruta marítima incorporada, que ten como obxectivo ensinar e valorar a zona onde se pesca "o mellor choco do mundo": a enseada de San Simón. Ademáis, a ruta inclúe unha visita pola illa do mesmo nome.

Estes percorridos comezarán dende o porto de Cesantes os sábados, e dende o Pantalán do Museo Meirande os domingos. Mentres que o primeiro fin de semana das Festas só haberá dous viaxes (as 16:30h ambos días), no peche das celebracións engadiráse tamén unha viaxe pola mañá, ás 12 horas do mediodía.

O prezo do billete é de 4 euros por persoa. A súa venta realízase no Museo Meirande e na Oficina de Turismo de Redondela.

Pero non hai que preocuparse, xa que no caso de esgotarse as prazas, a navieira ofertará novas visitas.

Xornadas Gastronómicas co choco como protagonista

Durante os anos da pandemia, Redondela substituíu a Festa do Choco polas Xornadas Gastronómicas do Choco, unha iniciativa que, segundo a alcaldesa "tiña a difícil tarea de ocupar o oco dunha Festa tradicional, ante a imposibilidade de celebrala no seu formato habitual polo seu carácter masivo e de celebración comunitaria".

Os hosteleiros que participan nesta competición sana xa publicaron os seus menús, e xuntos poñen de novo á cociña no lugar protagonista.

O programa das festas acompaña tamén ao evento con algunhas actividades gastronómicas, coma os showcooking dos chefs Lucía Freitas (do Restaurante A Tafona, con 1 Estrela Michelín) e Rafael Centeno (do Restaurante Maruja Limón, con 1 Estrela Michelín) os sábados 30 de abril e 7 de maio respectivamente.

Un programa completo para unha semana de actividades

O pregón da Festa do Choco de 2022 correrá a cargo do actor Luis Zahera o día 8 de maio, pechando dez días de eventos e actividades de todo tipo. Aínda que cun marcado carácter musical, con pasarrúas, rondallas e concertos liderando as actuacións, tamén se atoparán citas con maxia, malabares, clowns.... E por suposto, a celebración do Día dos Maios o domingo 1.