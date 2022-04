Entre las técnicas existentes a la hora de reducir la grasa corporal y modelar el cuerpo, Sara González, con años de experiencia en el campo y directora del centro estético que lleva su nombre en Vigo, no duda a la hora de destacar la radiofrecuencia con ‘Vanquish Me’ y la diatermocontracción como las más eficaces; y es que estas vanguardistas tecnologías no solo ofrecen resultados visibles en un corto periodo de tiempo, sino que además presentan la gran ventaja de que sus efectos son sostenidos en el tiempo.

Resultados duraderos No invasiva, cómoda y segura, la radiofrecuencia con ‘Vanquish Me’ logra una “intensa reducción de volumen localizado en la zona abdominal; potencia la eliminación de los acúmulos de tejido adiposo en abdomen, brazos y piernas; redefine y perfila contornos corporales; y mejora visiblemente la flacidez cutánea”, tal y como desglosa la experta sobre un tratamiento que se completa en 3 o 5 sesiones de 1 hora cada 10 días y con resultados duraderos en el tiempo durante media década, según se ha podido comprobar en distintos estudios. Además y al aplicarse de forma no invasiva, sobresale por ser indolora: “Genera una placentera sensación de calor y no tiene efectos secundarios”. Modelado corporal con garantías El tratamiento de moda En la misma línea, la diatermocontracción se ha convertido en el tratamiento de moda abriendo un enorme abanico de posibilidades en el campo de la estética: “Por primera vez, contamos con una forma de aplicar diatermia en los tejidos que, al mismo tiempo, es capaz de implicar a los músculos”, desarrolla González, y añade: “Hablamos de tecnología biomédica evolucionada que, a través de la prestación de flujo de energía (RF) de alta intensidad, desarrolla calor endógeno que estimula la formación de nuevo colágeno y reafirma los músculos”. De este modo y en lo que respecta a la aplicación de la diatermocontracción en el cuerpo, la energía de la que se sirve logra producir, simultáneamente, una contracción muscular y termoterapia con evidentes beneficios a la hora de tratar problemas corporales como flacidez tanto muscular como de piel, acúmulos de grasa o celulitis: “Los resultados son realmente sorprendentes y espectaculares, nunca antes vistos en el paciente. Sin duda, una auténtica revolución en el campo de los tratamientos estéticos, con resultados increíbles en medicina estética a la hora de realizar tratamientos tanto corporales como faciales”. La última revolución en estética Regálale una experiencia de belleza y relax La maderoterapia, por su parte, puede emplearse de forma complementaria a estos tratamientos o bien ser utilizada de forma separada, una técnica milenaria que saca partido de instrumentos de madera para ayudarnos a reafirmar y moldear nuestra figura al tiempo que nos relajamos. “Se compone de una serie de masajes para tonificar el cuerpo, minimizar la retención de líquidos,y tratar la grasa localizada, que nos ofrece resultados y sensaciones únicas”, se despide Sara González desde su centro de Vigo, ubicado en Rúa López Mora, 18, y el lugar perfecto para este 2022, sí, acertar en el Día de la Madre, con tarjetas regalo para estos tres tratamientos y muchos otros. Llama al 986 20 15 95 e infórmate sin compromiso.