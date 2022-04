Juanetes, dedos en garra, espolón calcáneo, neuromas, uñas encarnadas… Gracias a los avances de la podología moderna, hoy en día es posible tratar estos problemas del pie de la manera menos agresiva posible con cirugía guiada.

La Clínica Alejandro Cuervo, en Vigo, es un centro de referencia en este campo, una clínica de vanguardia que cuenta con tratamientos de última generación a cargo del doctor Alejandro Cuervo. Estos especialistas aclaran todas las dudas en torno a la Minimal Incision Surgery.

¿Qué es la cirugía MIS?

Se trata de un tipo de cirugía guiada que consiste en realizar pequeñas incisiones por las que se introduce el instrumental necesario para operar internamente, casi sin lesionar la piel. Al realizar un daño menor en ciertos tejidos, favorecemos que los procesos de cicatrización sean menores y más rápidos.

“La ventaja radica en que no se requieren curas, ya que no hay heridas posteriores, y además el riesgo de infección es mucho menor ya que no hay lesiones en la piel y no se utiliza material de osteosíntesis, es decir, tornillos”

No hace falta hospitalización ya que se realiza con anestesia local, por lo que el paciente está totalmente consciente. Además, la deambulación es inmediata, de manera que el paciente se marcha caminando después de la intervención, sin muletas ni bastones. Por supuesto, como tras cualquier cirugía, se precisan revisiones para comprobar que todo marcha según lo previsto.

Para Alejandro Cuervo, “la ventaja radica en que no se requieren curas, ya que no hay heridas posteriores, y además el riesgo de infección es mucho menor ya que no hay lesiones en la piel y no se utiliza material de osteosíntesis, es decir, tornillos”.

Es una intervención idónea cuando los tratamientos conservadores no resuelven el problema, además de ser una solución definitiva para los casos en los que resta calidad de vida: “Su éxito radica en realizar un buen estudio prequirúrgico. Siempre y cuando se realice un análisis exhaustivo de las causas, está casi garantizado.”

¿Se debería operar un juanete si no duele?

Desde Alejandro Cuervo recomiendan “que se acuda a un profesional que valore esa patología, porque hay que ver si está afectando al resto del pie. A veces, la deformidad del dedo gordo (lo que conocemos como juanete) puede estar empujando a los demás y podría producir alteraciones mecánicas, dolor, callos, durezas, dedos en garra, dedos en martillo, malas pisadas que afecten a la rodilla, cadera, espalda...”

La salud de los pies implica la salud del resto del cuerpo ya que es un órgano complejo y mecánicamente muy complicado.

“Para nosotros es muy gratificante trabajar con él. Precisamente la complejidad del pie es la clave de su importancia. Por ejemplo, sucede que, a menudo, la gente que tiene juanetes u otra deformidad de los dedos no sabe que existen técnicas poco agresivas para resolver esas situaciones”.

En la Clínica Alejandro Cuervo el análisis previo es pormenorizado y personal, evitando fracasos y postoperatorios dolorosos: “A menudo nos encontramos con pacientes que acuden tras un fracaso en una cirugía previa. Cuando evaluamos estos casos casi siempre nos encontramos con errores de diagnóstico o una mala elección de las técnicas quirúrgicas. Es necesario ajustar las técnicas específicas a las necesidades de cada paciente”.

Y es que : “Si no hay dos personas iguales, no se pueden aplicar dos tratamientos iguales”.

Para más información, la página web de la clínica en Vigo Alejandro Cuervo